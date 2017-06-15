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吳郭魚染湖泊病毒 台南上游未驗出

2017-06-15

〔記者楊金城、謝武雄／綜合報導〕桃園市一處吳郭魚養殖戶發生吳郭魚（台灣鯛）染湖泊病毒案例，台南市動保處追查桃園養殖戶四月間向麻豆業者購買五千台斤吳郭魚回去放養，昨晚麻豆採檢結果呈陰性，未檢出吳郭魚湖泊病毒。

麻豆該處水禽場有兩個養殖池，其中一個賣魚給桃園後休養曬坪，另一池還養著吳郭魚，動保處週一採檢時未發現魚隻有異常狀況，檢驗結果也未檢出病毒，讓養殖戶鬆口氣。

桃園染病魚未流入市面

桃園市動物保護防疫處長陳英豪表示，染病的吳郭魚並未流入市面，請民眾放心。

飼主楊萬來表示，今年初石門水庫缺水，八之二十二號池屬於農田水利會灌溉的埤塘，出水多、進水少導致池水流動不良，水質不佳可能是染病主因，他事後已將池塘換水，飼料商也按家畜衛生試驗所指示，送來一四二包、每包卅公斤的藥品完成投藥，目前死亡情形已大為改善。

楊萬來無奈地說，他有三、四十年養魚經驗，魚池內除了吳郭魚，還混養鱸魚、草魚、大頭鰱、鱸鰻等，所幸只有吳郭魚染病，其他魚類狀況良好。

陳英豪表示，「湖泊病毒病」是吳郭魚感染的疾病，沒有人與動物之間傳播的疑慮，染病吳郭魚會呈現眼睛潰爛、腹部潮紅出血，根本就賣不出去，調查後並未流入市面。

台南市是全台吳郭魚最大產地，目前台南產地池邊收購價已略回升到一台斤廿二到廿五元價位，沒想到爆出吳郭魚湖泊病毒病首例，養殖戶憂心衝擊市場又造成滯銷。

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  • 台南是吳郭魚最大的養殖產地，昨天台南市動保處採檢麻豆水禽場養殖的吳郭魚，未驗出湖泊病毒。（記者楊金城攝）

    台南是吳郭魚最大的養殖產地，昨天台南市動保處採檢麻豆水禽場養殖的吳郭魚，未驗出湖泊病毒。（記者楊金城攝）

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