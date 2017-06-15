同婚18歲可登記 近親禁結婚

2017-06-15

〔記者李欣芳、陳炳宏／綜合報導〕行政院積極盤點研提同性婚姻法制化，昨由行政院秘書長陳美伶召開跨部會會議後敲定，不論男同志或女同志，訂婚年齡為十七歲，結婚年齡為十八歲，但未成年訂婚或結婚，必須獲得法定代理人同意。

訂婚年齡十七歲

現行異性婚有近親不得結婚的「禁婚親」限制，基於考量倫常，會中敲定對同性婚予以同步規範，亦即，禁止旁系血親六親等以內的同志結婚。

陳美伶表示，目前民法對異性婚的年齡規範，訂婚男性需滿十七歲、女性十五歲，結婚需男十八歲、女十六歲，建議異性婚也一併修正為不分性別皆為訂婚十七歲、結婚十八歲的標準。

夫妻財產制 適用同性婚姻

會中決定，異性婚的夫妻財產制規定，可完全適用於同性婚姻。同志伴侶若因離婚、過世等因素，將可進行剩餘財產分配請求權。

陳美伶昨召開「同性婚姻法制研議專案小組第二次會議」，敲定行政院上述政策方向，鑑於歐洲許多國家同志滿十八歲就可結婚，政院敲定同志十八歲就可結婚。

在「禁婚親」規定方面，陳美伶說明，異性婚姻的禁婚親限制，目的在避免血緣太近造成下一代健康問題，與基於倫常觀念考量。雖然同性婚姻不會自然生育，但考慮國內對傳統倫理的觀念，現階段同性婚仍維持跟異性婚一樣，禁止旁系血親六親等內結婚。

陳美伶也說，同性婚與異性婚同樣採登記婚，必須符合「書面」、「二位證人」與「戶政機關結婚登記」三個要件，婚姻才算成立。

結婚實質要件方面，陳美伶表示，現行民法明定，異性婚若其中有一方「不能人道」，可撤銷婚姻。法院實務上，「不能人道」是指異性間無法有性行為，同性婚可不適用此規定。事實上異性婚中因為「不能人道」而撤銷婚姻的，過去十年也只有一件。

伴侶盟秘書長簡至潔表示，昨天幾個方向看來是比較理性、務實的討論，但接下來值得關切的，應該是子女收養能不能比照異性婚姻。

護家盟︰盼討論專法

反同婚的護家盟秘書長張守一則表示，希望討論出的方向是納入同性婚姻的「專法」，而非在民法內「準用」，用專法較可樂觀其成。

張守一並指出，國外同性婚姻或伴侶法，規定結婚年齡都是廿歲，過去異性婚姻是因有優生學考量，才會准予較小年齡結婚，同性間廿歲結婚或許較恰當。