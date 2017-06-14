遊大馬旅行團 群聚染登革熱、A流感

2017-06-14

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署日前於桃園國際機場檢疫攔檢3名發燒旅客，其中2名確診登革熱，均為赴馬來西亞沙巴的同一旅行團，研判是境外移入，該團也有5名團員確診A型流感，但感染地無法確定。

另天氣持續高溫，流感疫情卻也飆出新高，上週門急診類流感就診逾8.2萬人次、45例重症病例，均創下今年單週新高。

疾管署副署長莊人祥表示，爆出登革熱群聚感染的2名民眾，住在台灣北部，曾在6月1日至5日到馬來西亞沙巴旅遊，研判是境外移入，該團另有8名成員也有發燒、咳嗽等不適症狀，所幸登革熱檢驗均呈陰性，但其中5名診斷為A型流感，可能是1人在台染病後，再於旅程期間傳染給其他團員，但也可能是在當地染病，較無法判斷感染地。

莊人祥指出，今年我國尚未出現登革熱本土病例，但有93例境外移入病例，感染國家以東南亞為主，近一個月新增病例以馬來西亞最多，民眾前往相關流行地區應做好防蚊措施。

疾管署也提醒，國內流感疫情持續，上週類流感門急診就診達8萬2376人次，較前一週增加13.7%，並有45例流感併發重症，以及26起流感檢驗為陽性的上呼吸道、類流感群聚案件，主要集中學校，另新增1名死亡個案，未滿2歲男童罹患流感併發重症，從發病到死亡僅短短4天。

疾管署統計，去年7月進入本流感季以來，已累計613例流感併發重症，其中69例死亡。

疾管署強調，民眾如有疑似流感症狀可至全國3000多家公費藥劑合約醫療機構就醫，經醫師臨床判定符合公費藥劑使用條件者，不需快篩就可使用公費流感抗病毒藥劑。