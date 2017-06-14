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吃東西卡卡 原來是大脖子

2017-06-14

記者蔡淑媛／台中報導

64歲的陳先生去年底感覺吃東西卡卡，右頸出現如乒乓球大的腫塊，擔心罹患甲狀腺癌，就診發現是良性甲狀腺腫瘤，手術切除加上監測「喉返神經」，將可能傷及神經造成聲音沙啞的風險降到最低。

中山附醫耳鼻喉科醫師黃承楨指出，90%的甲狀腺腫瘤是良性，不會影響甲狀腺功能，但甲狀腺組織如蝴蝶狀分佈在食道和氣管兩側，若腫瘤大於3、4公分會造成吞嚥困難、呼吸不順，就要手術切除。

甲狀腺手術最常見的併發症就是喉返神經麻痺，該神經支配聲帶運動，而且緊臨甲狀腺，一旦誤傷會造成聲音沙啞、進食易嗆到，如果兩側神經都麻痺甚至會呼吸困難。

黃承楨今年4月為陳先生開刀時，利用喉返神經監測系統，以電極刺激原理，幫助手術定位，避免傷及喉返神經，將神經受傷比例從10%降為1%。

昨天陳先生現身分享治療經驗表示，現在他能正常進食，吃東西不再卡卡，聲音也正常，不影響工作。不過此監測系統必須自費2萬元。

黃承楨說，甲狀腺機能亢進、低下和甲狀腺腫瘤都可能會出現甲狀腺腫大（俗稱大脖子），誘發原因與體質、感染、情緒、生活作息等有關。

若是甲狀腺機能亢進會出現怕熱、心跳加快、手抖等不適症狀；甲狀腺機能低下則會出現容易疲累、怕冷等症狀。不過甲狀腺機能亢進或低下都可透過藥物治療。

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  • 甲狀腺位於氣管、食道兩側。（記者蔡淑媛翻攝）

    甲狀腺位於氣管、食道兩側。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 喉返神經緊臨甲狀腺，受傷會造成聲音沙啞（記者蔡淑媛翻攝）

    喉返神經緊臨甲狀腺，受傷會造成聲音沙啞（記者蔡淑媛翻攝）

  • 陳先生的甲狀腺腫瘤，大小如乒乓球，壓迫食道。（記者蔡淑媛翻攝）

    陳先生的甲狀腺腫瘤，大小如乒乓球，壓迫食道。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 陳先生的右頸罹患甲狀腺腫瘤，經黃承楨醫師手術切除後復原。（記者蔡淑媛攝）

    陳先生的右頸罹患甲狀腺腫瘤，經黃承楨醫師手術切除後復原。（記者蔡淑媛攝）

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