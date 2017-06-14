「看見齊柏林」展覽 取代追思會

2017-06-14

導演齊柏林創立的「台灣阿布電影公司」總經理曾瓊瑤昨天表示，希望以「看見齊柏林」展覽代替追思會，地點將位於松山菸廠，因為「看見他的作品就是看到他的理念」，也因為導演生前提倡環保概念，所以將婉謝花禮。此外，將號召網友錄製一人一句懷念齊柏林的話語，「可以用手機錄影片，一句話也好，可以上傳到粉絲頁，影片集結後，日後再辦活動」。

曾瓊瑤昨也表示，總統府除協助幫忙租借場地，也正在討論頒發褒揚令。至於齊柏林的後事，以協助家屬為優先，「靈堂以親屬為主，有追思悼念心意的朋友，請參加展覽」。（記者許世穎）