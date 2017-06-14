| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
滯留鋒面來了！18縣市豪、大雨特報
 首頁 > 生活

「看見齊柏林」展覽 取代追思會

2017-06-14

導演齊柏林創立的「台灣阿布電影公司」總經理曾瓊瑤昨天表示，希望以「看見齊柏林」展覽代替追思會，地點將位於松山菸廠，因為「看見他的作品就是看到他的理念」，也因為導演生前提倡環保概念，所以將婉謝花禮。此外，將號召網友錄製一人一句懷念齊柏林的話語，「可以用手機錄影片，一句話也好，可以上傳到粉絲頁，影片集結後，日後再辦活動」。

曾瓊瑤昨也表示，總統府除協助幫忙租借場地，也正在討論頒發褒揚令。至於齊柏林的後事，以協助家屬為優先，「靈堂以親屬為主，有追思悼念心意的朋友，請參加展覽」。（記者許世穎）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 追思 齊柏林
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蛋絲炒豬肉
吃甜點♡紅豆半月燒
黃金炸物✧鳳梨蝦球
馬鈴薯不能放冰箱？
轉寄

標題：「看見齊柏林」展覽 取代追思會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月14日‧星期三‧丁酉年五月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.