對流旺盛 冰雹襲板橋新莊

〔記者劉禹慶、葉冠妤、賴筱桐、楊媛婷／綜合報導〕對流旺盛，氣候不穩定，澎湖東吉島外海出現水龍捲，持續約六分鐘；新北板橋、新莊則下起冰雹，約有五公分大，兩地民眾都驚嘆說：「這是什麼怪天氣？」
澎湖昨天一會兒出大太陽，一會兒烏雲密佈，瞬間出現豪雨，昨日上午十時二分，東吉島氣象站觀測到東吉島東邊約五公里的外海有水龍捲（出現在溫暖水面上空的龍捲風），由南往北移動約兩公里，持續時間達六分鐘，相當壯觀。
全程目擊與記錄的東吉氣象站主任李木林解釋，由於大陸熱帶性低氣壓（原二號颱風莫柏）帶來暖濕空氣，底層有強垂直風切、中層有乾空氣逸入作用，容易產生強對流，進而發展成龍捲風。東吉島因位在澎湖群島南邊，春夏季南方來的對流系統較劇烈，更有機會形成龍捲風。
澎湖氣象站表示，東吉島曾有兩次水龍捲紀錄，上一次在廿幾年前，兩次都在海面上形成，也消失在海面上。
新北市昨天同樣是時而暴雨、時而放晴，氣候詭異。午後三點四十分左右，板橋、新莊下起冰雹，最大塊冰雹約有五公分大，大小不一的冰雹落下，猶如冰塊，敲擊著窗戶、車頂，引發巨大聲響，但落地後不久就融化。不少上班族開窗探頭驚呼，拿出手機拍照，也有機車騎士被落下的冰雹嚇到，趕緊暫停在路邊等候。
在新北市政府上班的于小姐說，當時她搭公務車從市府出發，突然聽到車子有被東西砸的聲音，叮叮咚咚，仔細一看發現天降冰雹，大概持續幾分鐘，車輛抵達府中商圈附近，天空一邊放晴，另一邊仍下冰雹，宛如兩個世界，「氣候變遷的速度真是難以捉摸」。
氣象局解釋，昨午後對流旺盛，新北市地區因強烈的空氣對流，雲層裡的水氣被上升氣流快速舉升到高空而凝成冰雹降下。台中、南投等中部地區前日也就是因對流旺盛而出現冰雹。
今有3航線10班停航
因應梅雨鋒面，交通部航港局昨表示，今天將有三航線、總計十班停航，包含馬祖福澳往福州馬尾航線計兩班次；台東富岡港往蘭嶼航線四班次；墾丁後壁湖港往蘭嶼航線四班次，有疑問者可洽（02）89788041。