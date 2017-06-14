| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
滯留鋒面來了！18縣市豪、大雨特報
 首頁 > 生活

對流旺盛 冰雹襲板橋新莊

2017-06-14

〔記者劉禹慶、葉冠妤、賴筱桐、楊媛婷／綜合報導〕對流旺盛，氣候不穩定，澎湖東吉島外海出現水龍捲，持續約六分鐘；新北板橋、新莊則下起冰雹，約有五公分大，兩地民眾都驚嘆說：「這是什麼怪天氣？」

澎湖昨天一會兒出大太陽，一會兒烏雲密佈，瞬間出現豪雨，昨日上午十時二分，東吉島氣象站觀測到東吉島東邊約五公里的外海有水龍捲（出現在溫暖水面上空的龍捲風），由南往北移動約兩公里，持續時間達六分鐘，相當壯觀。

全程目擊與記錄的東吉氣象站主任李木林解釋，由於大陸熱帶性低氣壓（原二號颱風莫柏）帶來暖濕空氣，底層有強垂直風切、中層有乾空氣逸入作用，容易產生強對流，進而發展成龍捲風。東吉島因位在澎湖群島南邊，春夏季南方來的對流系統較劇烈，更有機會形成龍捲風。

澎湖氣象站表示，東吉島曾有兩次水龍捲紀錄，上一次在廿幾年前，兩次都在海面上形成，也消失在海面上。

新北市昨天同樣是時而暴雨、時而放晴，氣候詭異。午後三點四十分左右，板橋、新莊下起冰雹，最大塊冰雹約有五公分大，大小不一的冰雹落下，猶如冰塊，敲擊著窗戶、車頂，引發巨大聲響，但落地後不久就融化。不少上班族開窗探頭驚呼，拿出手機拍照，也有機車騎士被落下的冰雹嚇到，趕緊暫停在路邊等候。

在新北市政府上班的于小姐說，當時她搭公務車從市府出發，突然聽到車子有被東西砸的聲音，叮叮咚咚，仔細一看發現天降冰雹，大概持續幾分鐘，車輛抵達府中商圈附近，天空一邊放晴，另一邊仍下冰雹，宛如兩個世界，「氣候變遷的速度真是難以捉摸」。

氣象局解釋，昨午後對流旺盛，新北市地區因強烈的空氣對流，雲層裡的水氣被上升氣流快速舉升到高空而凝成冰雹降下。台中、南投等中部地區前日也就是因對流旺盛而出現冰雹。

今有3航線10班停航

因應梅雨鋒面，交通部航港局昨表示，今天將有三航線、總計十班停航，包含馬祖福澳往福州馬尾航線計兩班次；台東富岡港往蘭嶼航線四班次；墾丁後壁湖港往蘭嶼航線四班次，有疑問者可洽（02）89788041。

廣告
  • 預報表。（取自氣象局）

    預報表。（取自氣象局）

  • 昨天下午新莊地區下冰雹。（擷取自我是新莊人臉書社團）

    昨天下午新莊地區下冰雹。（擷取自我是新莊人臉書社團）

  • 新莊區昨下午下的冰雹特寫。（擷取自我是新莊人臉書社團）

    新莊區昨下午下的冰雹特寫。（擷取自我是新莊人臉書社團）

  • 氣象局天氣預報顯示，14日起將有梅雨鋒面，滯留期可能為7到10天。13日下午對流雲系發展旺盛，台北地區降下大雨。（記者羅沛德攝）

    氣象局天氣預報顯示，14日起將有梅雨鋒面，滯留期可能為7到10天。13日下午對流雲系發展旺盛，台北地區降下大雨。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冰雹 對流旺盛
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蛋絲炒豬肉
吃甜點♡紅豆半月燒
黃金炸物✧鳳梨蝦球
馬鈴薯不能放冰箱？
轉寄

標題：對流旺盛 冰雹襲板橋新莊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月14日‧星期三‧丁酉年五月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.