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時力：亞泥礦權展延 應撤銷重審

2017-06-14

〔記者鄭鴻達、邱燕玲／台北報導〕亞泥礦場爭議再起，立法院國民黨團總召廖國棟昨表示，黨團正在討論「礦業法」修法版本，經濟部核准亞泥展延的程序啟人疑竇，應重新檢視並說明。立法院時代力量黨團總召徐永明表示，應廢除「可逕行開發」的霸王條款，並將展延時間修短為十年、納入環評機制，亞泥展延案則應撤銷重審。

廖國棟指出，目前黨團仍在研議「礦業法」修法方向，希望能對「礦業法」重新檢討後提案，並呼應全民對此的關注。

國民黨︰礦務局長退休 啟人疑竇

此外，廖國棟說，礦務局局長朱明昭突然說退就退，啟人疑竇，國民黨團將要求經濟部對過去亞泥展延申請所進行的程序，檢視是否有誤失。

徐永明表示，「礦業法」過於老舊，給予水泥廠的空間過大，過去幾個類似申請案中，就屬亞泥的審核時間是最短的，若就「原住民基本法」等其他法規，其實也有增加環評的必要，黨團修法版本是將展延時效從廿年修短為十年，且納入環評機制。另「礦業法」第卅七、四十一條中的「霸王條款」，可讓資方只要有提保證，即可在有爭議時逕行開發，希望修法拿掉。對於亞泥的展延，黨團認為整個過程有違法之嫌，應該撤銷且重審。

綠委疾呼︰草案儘快送立院審查

民進黨團幹事長葉宜津表示，黨團尚未討論此案；經濟委員會召委高志鵬呼籲，行政院的「礦業法修正草案」儘快送到立法院，他會爭取在第二或第三次臨時會，有機會就審查、三讀。

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  • 時代力量昨召開黨團大會後記者會，立委徐永明（左）、黃國昌（中）、林昶佐（右）表示，協商時將提出要求行政院長林全赴立法院，針對前瞻建設計畫、巴拿馬與中國建交、亞泥展延案等三案進行報告。（記者劉信德攝）

    時代力量昨召開黨團大會後記者會，立委徐永明（左）、黃國昌（中）、林昶佐（右）表示，協商時將提出要求行政院長林全赴立法院，針對前瞻建設計畫、巴拿馬與中國建交、亞泥展延案等三案進行報告。（記者劉信德攝）

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