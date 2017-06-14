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齊柏林效應…林全︰礦業法修法前 採礦申請全擱置

2017-06-14

近20萬人連署 要求撤銷亞泥展延

〔記者王涵平、黃佩君、楊綿傑／綜合報導〕連署要求撤銷亞泥展延人數持續增加，至昨晚已逼近廿萬人。行政院長林全昨日表示，已要求經濟部進行結構性檢討，「礦業法」部分條文修正草案送到立法院審議通過前，目前四十二件包括水泥、大理石或其他礦石的採礦申請案全擱置，待新礦業法通過後，適用相關規定。

林全表示，礦業法修法希望下個會期送進立法院，過去授予採礦數量是空白的，管制不知要延到何時，新礦業法要有開採數量，且要有政策環評。經濟部補充說明，預計七月進行法規預告、公聽會、邀請跨部會協商後，送政院審查。

林全：亞泥案一週內檢視核准程序

林揆強調，亞泥案外界有質疑，已要求經濟部一週內針對當時核准程序做解釋說明，有不法當然要追究責任，外界再有不滿意，也可請監察院調查。

經濟部長李世光重申，經濟部內部分析亞泥案仍認為程序未違法，但「看到輿論有很大需求」，經濟部過去幾個月已進行跨部會協調，不是因齊柏林過世才啟動修法。

經濟部目前定調礦業法修法納入環評，已通過的亞泥展延案是否也應納入環評？李世光表示，過去未做環評、但開發有一定程度案子須納入，意味亞泥將補做環評。但他強調，環評過程中不應停工，如此「新修法才不會讓已同意的權益完全被放棄」。若環評未通過，經濟部傾向須採取替代方案重送環評，如另選地點或選擇對環境衝擊更小的工法。

經濟部表示，礦業法修法初稿已擬定，草案規定核定用地面積兩公頃以上、過去平均五年產量五萬噸以上的礦場，須於修法通過後五年內補做環評。但此規定仍須與環保署協調，若產量或用地等標準較嚴，補做礦場數量也會增加，相對就要給予較長期限。

《看見台灣》導演齊柏林因籌拍第二集空勘時墜機罹難，生前對太魯閣亞泥礦場比五年前拍攝時挖得更深的感嘆，引發民眾熱烈回響，持續參與「撤銷亞泥非法展延太魯閣採礦權」連署，因湧入人數太多，系統負荷過大，連上去要等好一段時間。發起連署的地球公民基金會，已經開闢其他連結分流。

對於亞泥展延未來狀況，環保署副署長詹順貴說，可能要看亞泥展延獲許可之中有無違法情事，或者是環團提出行政救濟的結果，但環保署是無權撤銷的。

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  • 「看見台灣」紀錄片已故導演齊柏林感嘆亞泥在花蓮新城礦區挖得更深了。圖為亞泥在花蓮新城礦區現況。（中央社）

    「看見台灣」紀錄片已故導演齊柏林感嘆亞泥在花蓮新城礦區挖得更深了。圖為亞泥在花蓮新城礦區現況。（中央社）

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