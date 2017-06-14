北農總經理 柯文哲選吳音寧

2017-06-14

〔記者沈佩瑤、黃建豪、顏宏駿／綜合報導〕台北農產公司人事一波三折，終將塵埃落定，台北市政府市長室昨天上午遴選，總經理人選由詩人吳晟之女、彰化溪州鄉公所秘書吳音寧出線，北農預計廿日確定最終人事。集詩人、革命者、公務員性格於一身的吳音寧，最希望做的就是改革台灣農業和農村的問題。

據了解，昨早在市長室晨會舉行的北農總經理遴選，共有四位候選人，分別為民進黨秘書處主任蔣玉麟、畜產公司前董事長郭萬清、前民進黨立委賴坤成、作家吳音寧。經十四位遴選委員投票，由吳音寧出線。至於北農董事長已內定由台北市副市長陳景峻出任。

台北市政府發言人劉奕霆表示，後續仍需經北農董事會，由董事長提名、董事會表決的法定程序。市長柯文哲受訪時信心滿滿表示，農委會加上北市府有過半席次，「應該是會通過」。

東吳大學法律系畢業的吳音寧，曾為前台中縣長廖永來、立委林淑芬和表哥鄉長黃盛祿輔選，領導「反中科搶水」、「反彰南產業園區」運動，過去她默默在農鄉協助表哥黃盛祿推動鄉政，建立多項進步的農業及農村政策，也協助成立台灣農村陣線。

吳音寧受訪表示，北農過去一直強調營利，是不對的，因有官股，還必須要協助政府，至於外界關心她「小兔子入叢林」，她說不會擔心，「沒有所謂擋人財路」，只有「交易和政策透明化」。

組行政團隊推動政策

吳音寧說，柯市長憂心她自己一個人「勢力太單薄」，但她不會隻身赴任，將來會組「北農行政團隊」，這個團隊「不只會賺錢」，畢竟北農具有官股的成份，所以北農的角色是政府和民間的「中介單位」，她除了賺錢，還負有協助政策推動的角色，例如，食農教育、社會照護等。