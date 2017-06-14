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無機元素分析 驗明茶葉確切產地

2017-06-14

〔記者李容萍、劉濱銓／綜合報導〕低廉的越南茶混充台灣茶葉高價販售時有所聞，以往缺乏具體檢測證據，直到近三年農委會茶業改良場開發出「茶葉無機元素分析」新技術，可釐清茶葉的確切產地，也是偵破此案的幕後功臣。

茶改場新技術 混充無所遁形

農委會茶業改良場副場長邱垂豐表示，台灣目前的茶樹品種，政府已管制不能輸出，但早期並未建立台茶的「品種權」，無法可罰，不像現在「台茶十九、二十號」等新品種都有「品種權」，加上二、三十年前鼓勵台商南向政策，確實有許多台灣茶樹被輸往越南等國家種植。

他表示，台灣輸出國外的茶樹和母樹都是無性繁殖，加上種茶、製茶技術提升，以ＤＮＡ無法驗出差異性，但同樣的茶樹種在不同國家所吸收的土壤養分不同，近幾年茶改場採購精密儀器，建立不同國家的土壤質層，透過「茶葉無機元素分析」檢驗，就可釐清茶葉的確切產地。

越南茶少了台茶特有餘韻

茶葉比賽專業評審、農委會南投魚池茶改場場長郭寬福表示，進口茶在製茶方式、品種都與台灣相同，就算是行家，單從外觀很難分辨。台灣烏龍茶茶乾外觀緊實、油亮有光澤，茶梗剔除乾淨，但進口茶已能完全模仿，唯一不能取代的就是土壤與氣候，台灣茶區由於濕度高，四季分明，做出來的茶葉濃郁、耐泡，經焙火更有豐富的喉韻與層次，但越南茶受限地理條件，滋味不濃，也沒有台茶特有餘韻。

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  • 農委會茶改場突破過去無法以DNA檢驗是從哪國生產，如今透過茶葉無機元素分析技術，可以驗出是在哪國栽種。（記者李容萍攝）

    農委會茶改場突破過去無法以DNA檢驗是從哪國生產，如今透過茶葉無機元素分析技術，可以驗出是在哪國栽種。（記者李容萍攝）

  • 台灣烏龍茶緊實有光澤，惟進口茶因品種、作工都與台灣一樣，從外觀很難分辨。（記者劉濱銓攝）

    台灣烏龍茶緊實有光澤，惟進口茶因品種、作工都與台灣一樣，從外觀很難分辨。（記者劉濱銓攝）

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標題：無機元素分析 驗明茶葉確切產地


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