越南茶冒充台茶還得獎 身價翻數倍 海撈500萬

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣調站昨宣布破獲國內首宗以越南茶參加茶賽的「洗茶案」！賴姓茶農以每斤三六○元價格進口九○三○斤越南茶，參加冬茶賽得獎後，身價「鍍金」三級跳，交由合作社包裝封籤，將產地標示為台灣，每斤可賣到一千元到兩千八百元不等，已出售八千斤，不法獲利粗估五百多萬元。
每斤進價360元 最高售價2800元
越南茶混充台灣茶時有所聞，南投地檢署指揮南投調查站破獲的「洗茶案」，卻是全數用越南茶來參賽的罕見手法。縣調查站指出，賴姓茶農與曾姓進口商合作，由曾男從越南進口越南種植的烏龍茶葉九○三○斤，借用四、五十個人頭，二○一五年十二月參加鹿谷凍頂茶葉生產合作社舉辦的冬茶賽。
南投縣調查站副主任李金山指出，該批越南茶葉參賽後，約有五成獲得二梅到二等獎並取得認證，得獎茶經合作社包裝封籤出售，並標示產地為台灣，茶葉售價三級跳，一斤從一千元到兩千八百元不等，甚至最高翻了七倍。
賣出8000斤 至少5人受害
李金山也說，該站獲報後查扣比賽得獎茶四百多斤，過去以ＤＮＡ檢驗方式無法檢驗是從哪國生產，如今農委會茶改場已有「茶葉無機元素分析」技術，終於證實它們來自越南。
南投地檢署主任檢察官王銘裕則說，檢調已掌握五名被害人，陸續還在清查其他被害人，賴男行徑已觸犯五年以下的詐欺取財罪。
茶農盼政府協助檢測
鹿谷凍頂茶葉生產合作社理事主席康峻瑜指出，冬茶賽比賽時繳茶樣數經評選後，有高達九成的淘汰率，代表比賽有一定的檢核率，惟茶葉產地還需有高端儀器檢測才能釐清，希望未來政府能協助推動，減少比賽茶的混茶風險。
農委會農糧署強調，每個茶區辦茶賽都要訂評鑑規則並報該署，這兩年已強力要求重視溯源，參賽茶要有生產履歷、標章或QR-code。另，地區性茶賽太多，但品質參差不齊，也建議縣市政府能整合。