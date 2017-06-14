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產學小聯盟 4年創造85.7億產值

2017-06-14

為扶植台灣中小企業升級、加深產學鏈結，科技部推動「產學小聯盟」計畫。4年來投入7.2億，並創造13.59億的收益與85.7億的產值。

科技部長陳良基昨表示，產學小聯盟由大學教授扮演教練群，依企業的需求給予技術輔導，從製程改善、產品創新、成本降低、新技術開發等服務一應俱全。目前已成立163個聯盟，涵蓋產業從水產養殖到烏龍茶飲、從通訊光纖到智慧聯網、從雲端感知到機器人等產業，吸引近2800家廠商加入，輔導會員廠商超過1.5萬次，共同開發639件創新產品。（記者吳柏緯）

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  • 台灣中小企業升級、加深產學鏈結，科技部推動「產學小聯盟」計畫。4年來，投入7.2億，並創造13.59億的收益與85.7億的產值。（記者吳柏緯攝）

    台灣中小企業升級、加深產學鏈結，科技部推動「產學小聯盟」計畫。4年來，投入7.2億，並創造13.59億的收益與85.7億的產值。（記者吳柏緯攝）

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