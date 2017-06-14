畢業典禮一個都不能少 癱瘓生獲獎

2017-06-14

〔記者劉婉君／台南報導〕「旻唯來了，我們全員到齊了！」

台南新營太子國中三年一班學生陳旻唯，因重度多重障礙全身癱瘓，無法到學校上課，不過，老師每學期都會帶著班上同學到心德慈化教養院探望他，昨天他第一次穿上制服上學，和班上同學一起參加畢業典禮，他對生命的勇敢及堅持，獲得學校頒發「太子精神獎」。

陳旻唯開心領修業證書

17歲的陳旻唯出生時就罹患重度多重障礙，6歲住進心德慈化教養院，生活無法自理、不能言語，情緒反應也和小嬰兒一樣，平時由教育局巡迴輔導員到教養院教導生活自理及復健等課程。

「旻唯也是太子國中的一員，也在畢業名單內，如果缺席畢業典禮會很可惜。」太子國中輔導主任梁議如表示，3年來師生們每學期都會到教養院看旻唯，但他白天常在昏睡，上週班上同學再去探望，告知他要舉行畢業典禮了，旻唯一直看著同學們，感覺得出來真的很開心。

昨在教保人員陪伴下，陳旻唯穿著制服、坐著輪椅抵達太子國中，班上同學們立即擁上，有的推輪椅、有的摸摸他的頭，而平時白天大多在睡覺的旻唯，精神奕奕地張大眼睛看著同學，在同學的協助下進入畢業典禮會場，由校長王沐錱頒發修業證書及太子精神獎。

太子國中同學受啟發

同學陳雨兒說，以前她很愛哭，但看到旻唯每次都有進步，覺得他很勇敢面對生命，自己也變得勇敢了。黃亮維說，有了旻唯這位特別的同學，自己學會關懷弱勢。王建翔更決定畢業後要到教養院當志工，因為旻唯很有毅力，讓他也學到要勇敢。