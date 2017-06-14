總統教育獎得主畢業 總統教育獎得主畢業

2017-06-14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯國小畢業生許旭東，照顧罹漸凍人症的爸爸毫無怨言，獲選今年的總統教育獎，許爸爸無法北上觀禮，校方昨在畢業典禮貼心安排，請許爸爸陪許旭東一起接受總統教育獎特別獎。看到兒子受獎，許爸爸感動得紅了眼眶，場面感人。

許旭東獲學校頒發特別獎

許旭東的父親7年前罹患漸凍人症，身為獨子的他，上國小後就學習協助媽媽照顧生病的父親，幫忙父親咳痰、更換及清洗呼吸管、協助餵食、洗澡等，動作既熟練又仔細。

小小年紀的他，就懂得「孝」與「順」，雖然父親癱瘓、無法說話，但許旭東有什麼大決定，還是會先徵求父親意見。許爸爸會用眨眼來表達同意，不同意的話，眼球就左右移動。只要父親不同意，許旭東就不做。

許旭東去年以全國年紀最小得主身分獲得孝行獎，今年再獲選總統教育獎，7月份將北上領獎。許爸爸無法北上觀禮，對父子倆而言都是遺憾，於是校方昨日頒給許旭東「總統教育獎特別獎」，並且用專車接許爸爸到校，陪許旭東受獎，分享兒子的榮耀。

許爸爸臉上無法有表情，但眼眶泛紅。許媽媽說，先生罹病後，會同意氣切，就是希望有更多的時間陪兒子成長，看到兒子領獎那一刻，心情真的十分激動，眼眶紅了、眼角也泛著淚，她知道先生以兒子為榮。