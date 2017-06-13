胃癱瘓新治療技術 被編入教材 全球採用

2017-06-13

記者王俊忠／台南報導

八仙塵爆中嚴重燒灼傷患者出現胃癱瘓、體內營養難以供給，怎麼辦？台南市立安南醫院與高雄榮總兩位主任級醫師，多年前研發的內視鏡固定夾鼻腸管放置術，能將導管經過胃部放進小腸灌進流質食物，補充患者營養，這項創新治療技術近來被編入「聖經級」的世界胃腸科醫師教科書，造福患者。

攜手研發出此新療法的安南醫院消化科主任施長碧與高雄榮總胃腸科主任許秉毅兩位醫師說，這項新治療技術研發迄今，他們收治約240位患者，成功率百分百且無併發症，適合用在一週到一個月內短期灌食的胃癱瘓患者。

醫師指出，過去因患者腹腔手術、燒燙傷、重度胰臟炎、胃損傷等合併胃癱瘓、蠕動不佳的營養不良問題，一直困擾醫界，以往要把導管放進小腸有用Ｘ光等幾種方法，如用Ｘ光照射進入胃部的導管，患者身體還得配合翻轉，讓導管適時從狹窄的幽門進入腸部位，困難度不低，又有Ｘ光曝露問題。

施長碧與許秉毅在2002年發現剛引進台灣的先進腸壁止血夾，是否可用來固定伸進小腸的鼻腸管？兩人進一步研究以內視鏡把帶有固定夾（即止血夾）的鼻腸管，從鼻子伸進胃部，再從幽門進入小腸，把鼻腸管用夾子固定在腸壁上，即可將流質食物灌進小腸，補充患者營養素，固定夾不會傷害小腸，一段時間後會脫落。

安南醫院院長林瑞模肯定兩位醫師研究成果受到國際醫界肯定，新療法被編入世界胃腸科醫師有如聖經級的教科書《Sleisenger and Fordtran’s》，療法受到國際認證、供胃腸科專科醫師引用，堪稱台灣醫界之光。