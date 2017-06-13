《謠言終結站》黑色紙板噴膠滅登革熱？ 疾管署：沒效啦！

2017-06-13

記者林惠琴／台北報導

天熱導致病媒蚊恐再猖獗，網路流傳捕蚊絕招，在黑色紙板噴上果蠅黏膠，可吸引蚊子主動飛來而黏住死亡，藉此消滅登革熱病媒蚊，不過，衛福部疾管署澄清，此法捕獲的是以家蚊為主，而非登革熱病媒蚊；另對於喝西瓜汁、紅芭樂汁、檸檬汁能治療登革熱的說法，疾管署也強調未經證實，呼籲民眾不要輕信嘗試。

針對黑色紙板噴膠黏蚊滅蚊的做法，疾管署表示，此舉利用蚊子喜歡棲息在暗處的習性，運用黑色紙板誘蚊而捕殺，但經由專家、學者實際試驗發現，黏獲的主要是家蚊，而非傳播登革熱的埃及斑蚊、白線斑蚊等病媒蚊，提醒目前防治登革熱最有效方法仍是清除積水容器等，可避免孳生蚊蟲。

此外，傳聞生態魚缸也是有效防治登革熱的方式，疾管署則指出，飼養蓋斑鬥魚、大肚魚或孔雀魚等魚種，雖會吃掉蚊子幼蟲，但牠們食量有限，且登革熱病媒蚊的幼蟲可以孳生在各式各樣的積水容器內，不會只在魚缸產卵，因此再次重申，注意環境清潔才是預防登革熱的最根本方法。

治療登革熱方面，同樣充斥各種說法，例如盛傳喝西瓜汁、紅芭樂汁、檸檬汁可以治療登革熱，或是服用最大劑量維他命Ｃ，能緩解登革熱症狀等，疾管署說明，目前治療登革熱尚無特效藥，坊間盛傳偏方未經臨床試驗證實，因此民眾勿輕易嘗試而忽略正確治療。

疾管署建議，萬一懷疑自己感染登革熱，一定要儘速就醫、遵照醫師指示服藥治療，還要多補充水分，且發病後5天內須避免蚊蟲叮咬，以減少蚊子傳播登革病毒的機會，通常症狀在感染後一至兩週左右可自行痊癒。