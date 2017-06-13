輪椅背墊要2萬6 國小校長涉弊

2017-06-13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒昨在總質詢時，揭發苗栗縣竹興國小特教中心在民國一○二年採購身障生輪椅特殊輔具時疑有採購弊端，查出治療師並未要求採購特殊背墊需求，校方竟片面以口頭告知方式，允許廠商變更合約，有圖利之嫌。

議員揭發 校長、承辦人皆否認

陳光軒會後到苗栗地檢署提出刑事告發狀，告發竹興國小校長黃源成及張姓女承辦人，涉嫌違反政府採購法及貪污罪。苗栗縣府政風處長邱宏達指出，經查承辦人採購兼驗收部分，確有違反採購法相關規定，但無圖利廠商之嫌。苗縣府教育處副處長葉芯慧表示，已請學校提出檢討報告，將追究行政責任。

陳光軒指出，縣教育處委由竹興國小委辦之特教中心輔具採購案，發現輪椅印有「二○一一、二○一二年彩票公益金資助、中國福利彩票和中國體育彩票」的贈品字樣，查出張女有採購兼驗收情事。

陳光軒發現治療師並未開出傑氏特殊背墊需求，校方竟與得標廠商於合約內增加該特殊背墊及其他物件，一個背墊就要價二萬六千元。類似輪椅購物網站約賣三千五百元，該採購案每件卻達四萬一千五百元。特教中心現任承辦人接任輔具業務後發現諸多問題，向校長黃源成報告，黃卻企圖息事寧人。

黃源成只承認督導不周，張女則說增加背墊是要避免學生脊椎側彎，未經合法程序是一時疏失。對於輪椅出現贈品字樣，主要是當初治療師未在場，因安裝必須鑽四個洞，怕鑽錯位置，有贈品字樣的是暫時的「替代品」，並非採購品，全案有評選小組會把關，她只負責上網招標流程，未圖利廠商。