明起強降雨 持續至下週一

2017-06-13

〔記者楊媛婷／台北報導〕明天（14）清晨後，梅雨鋒面將由北而南逐漸影響台灣，全台明顯降雨，甚至可能出現超大豪雨，旺盛的對流將持續至下週一，氣象局提醒民眾做好防災準備。

鋒面及颱風逐漸接近台灣地區，天氣愈來愈不穩定，草屯鎮昨天下午降下冰雹，甚至傳出有民眾撐的雨傘遭冰雹打破。

今日水氣變多，西半部與東北部地區可能整天都有雨勢，花東地區則以午後雷陣雨為主，西半部高溫33至34度，東南部34度，此外，莫柏颱風昨午夜登陸中國珠三角，金門、馬祖受到颱風外圍雲系影響，今容易發生大雨。