雪隧科技取締 15日啟用

2017-06-13

測試4天抓1563件 超速、龜速占近9成

〔記者江志雄、鄭瑋奇／綜合報導〕國道五號雪山隧道自動化科技執法系統完成測試，週四（十五日）凌晨零時啟用，四大取締項目為變換車道、超速（時速超過一百公里）、龜速（時速低於七十公里）、惡意逼車。

惡意逼車 最重可罰2萬4

國道公路警察局本月八日到十一日實施雪隧自動化科技執法系統模擬測試，發現超速八八六件、名列第一，龜速車也有四九二件。四天違規案例共一五六三件，由於是測試性質，不會製單舉發。

雪隧科技執法系統南北車道各有八組，平均一．六公里就有一組機器錄影照相，國道公路警察局副局長潘宏華昨會同立委陳歐珀，到國九隊了解測試現況。潘宏華說，科技執法系統定位為輔助執法工具，會有第二道人工辨識把關。以龜速車為例，拍到違規畫面後，警方加以篩選，鎖定最前方車輛舉發，跟在後面車子不會受罰。高公局則指出，雪隧最低速限於今年三月十日起，由六十公里提升至七十公里後，確認對於隧道容量及行車速率提升有正面效益。

雪隧速限七十到九十公里，最高速限有十公里寬容值，超過一百公里將被舉發。系統測試期間，測到最低速四十八公里，最高一七三公里。另外，隧道內安全車距五十公尺，不足十公尺屬惡意逼車。變換車道也是重點執法項目，將按照錄影畫面告發。

至於違法者，惡意逼車可處六千至兩萬四千元罰鍰，其餘三項皆罰三千至六千元，但若超速六十公里以上，也就是在雪隧內時速逾一百五十公里，就屬嚴重超速，可處六千元至兩萬四千元。