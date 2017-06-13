農委會出招 盤整80萬公頃優良農地

2017-06-13

缺優良農地 最多再劃21萬公頃

〔記者林彥彤／台北報導〕配合「國土計畫法」，農委會進行全國農地盤點，預計整頓出至少七十四萬至八十一萬公頃的農地，作為國家糧食安全農地所用。基於目前實際有農用的農地僅有六十幾萬公頃，規劃將針對違法使用農地的七百多家違規工廠開出繳款換地條件，交換至少十四至廿一萬公頃農地，也不排除向違規農舍換地，讓農地可化零為整設立優質化的「生產專區」。

占優良農地 違法工廠即拆

農委會費時一年時間盤點全台農地面積與農用狀況。據了解，目前全國僅有六十萬公頃的農地是有實際農用，農委會下一步除了劃定既有農地農用土地為優良農地（即低污染且適合耕作的農地）外，預計至少要再劃十四萬至廿一萬公頃的優良農地，一旦劃定就必須農地農用。

不夠的農地從哪補？農委會企畫處處長蔡昇甫表示，首先檢討的是違法建在農地的工廠，評估是否依然適合種植再劃優良農地界線，並以新政府去年五月廿日就任時間為分界，如在之前建設但現確定占用優良農地的工廠，必須拆除。若在優良農地線外，目前規劃業者必須付「生態補償金」（包含地目價差），才可變更土地使用目的，否則就要拆除；而在去年五二○之後興建的違規工廠，一律即報即拆。

非占優良農地 可繳錢就地合法

根據經濟部統計資料顯示，全台有六萬九千五百廿一家工廠是未登記的違法工廠，最嚴重三縣市分別是新北市（一五九六○家）、台中市（一五四七六家）和彰化縣（九三五六家），有半數工廠是違法建在農地上。

蔡昇甫說，生態補償金計算視個案地點、非法占用年數不同而有差異，若以一家占地二萬平方公尺、存在卅年工廠計算，未來至少須繳納新台幣一億五千萬元，才可合法變更；補償金也將納入農業基金。

此外，許多農地也有違規興建農舍、污染農地、鹽化農地等，也都將逐步檢討哪些還適合農作、哪些可考慮改變地目或再活化；農委會副主委陳吉仲表示，最終農地盤點結果預計六月底出來，七月公布。

全國農地盤點 結果7月公布

蔡昇甫強調，劃定優良農地一方面要確保農地有農用，另一方面希望農工分離。此外，此次稽查時發現，國內有部分農用地其實並非農地，如河床地、建築地等，未來希望也可用國土計畫，逐步劃進農業發展區。