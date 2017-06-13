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畢典飄稻香…下田收割、領證書

2017-06-13

〔記者楊金城／台南報導〕台南官田國中別具意義的另類稻田裡的畢業典禮，為畢業生留下難忘的畢業回憶，並推廣家鄉的稻米產業文化。官田國小則由畢業生下廚辦桌，舉辦謝師宴。

官田國中昨日為第47屆52位畢業生首次舉辦稻田中央的畢業典禮，畢業生親手收割自己栽種的「台南16號」越光米，同時進行創意飯糰比賽，推廣米食文化，使整個畢業系列活動充滿趣味與教育意義。

官田國中與區公所合作可食地景，在校園內開闢3個示範農田，用菱角炭種植水稻及菱角，引入嘉南大圳的水源灌溉，今年獲「綠色保育標章」認證，為全台第一個有綠保認證的校園農田。

官田國中為畢業生安排稻田中央的畢業典禮，收割取名「官田烏金米」的台南越光米，畢業生楊琪琪說，稻子都由學生親手栽種、收割，獲頒稻穗和畢業證書，留下最難忘的校園回憶。

校長陳文財說，學生親手種下秧苗，經施肥、灌溉，終於熟成收割，讓學生體會一分耕耘一分收穫的道理。他勉勵畢業生都能像稻子般飽滿、謙虛，更期許每位畢業生都能像稻穗成為一顆顆希望與幸福的種子。

國小畢業生 下廚辦桌謝師

官田國小2班37位畢業生則在昨晚化身大廚，由官田農會家政班媽媽指導為師長辦桌，感謝老師6年來的教誨，謝師宴席開10桌，端出筍乾扣肉、紅燒魚、涼拌菜豆、菜脯蛋、炒三鮮和鮮菇雞湯「5菜1湯」，校長林保良說，畢業生展現食農教育最後一堂課的學習成果，是師生吃過最美味的謝師宴。

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  • 我們畢業了，官田國中另類稻田中央的畢業典禮，頒發稻穗和畢業證書。（記者楊金城攝）

    我們畢業了，官田國中另類稻田中央的畢業典禮，頒發稻穗和畢業證書。（記者楊金城攝）

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