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回家了…空軍專機助齊導最後一次「看見台灣」

2017-06-13

〔記者楊媛婷、王峻祺、游太郎、吳琬婷／綜合報導〕國防部感念齊柏林導演對國軍的長期支持，昨天派遣二架C-130運輸機，自花蓮機場專程運送齊柏林、攝影助理陳冠齊、機師張志光等三名罹難者遺體及廿六名家屬，返回松山機場。兩地合計共有上百名軍士官列隊，在冰櫃經過時，以舉手禮致敬，送齊導團隊三人最後一程。

「爸爸，上飛機了！」齊柏林的女兒昨捧著父親遺照，在法師的引導下，跟著裝載遺體的冰櫃登機，現場家屬哭聲斷腸令人聞之鼻酸。第一架運輸機於上午八時十七分自花蓮機場起飛，八時廿九分降落松山機場，約十二分鐘的航程，讓齊導再一次從空中「看見台灣」。

到達台北之後，在警車的開道下，三輛靈車分別駛入台北市第二殯儀館地下停車場。家屬完成移靈後步出門口，紛紛淚崩。齊柏林的妻子低頭啜泣，需旁人攙扶才有辦法行走。家屬接著搭上接駁車前往位於第一殯儀館的「金寶軒會館」處理靈堂設置事宜，齊柏林的兒女及哭紅雙眼的父母都現身。

據了解，三人遺體雖焦黑萎縮，但家屬仍完成辨認，檢方則還是依程序採集DNA。陳冠齊的靈堂會與齊柏林一起設置在「金寶軒會館」；阿布電影公司總經理曾瓊瑤表示，目前該處靈堂僅供家屬處理後事，之後會另設他處供好友及民眾追思。張志光的遺體則轉送回嘉義老家，昨晚八點左右抵達，家屬進行招魂儀式，場面哀戚。

直升機殘骸運至松指部 續查事故原因

至於直升機殘骸，昨晨三時從花蓮豐濱以卡車運送出發，十時三十分運抵空軍松山指揮部，由飛安會繼續調查事故原因，最終調查報告預計一年後公布。

齊柏林的好友作家劉克襄，昨天則公開了九年前齊柏林寫給他的兩封書信，讓大眾「更認識這位真性情的老弟」。

齊柏林信中提到：「每次飛行都感覺自己像老鷹，很用力的在看台灣的土地。」也因感受到大自然的力量，「我要以虔誠謙卑的心來記錄台灣，把這份工作當成自己一輩子的使命。」又說：「希望讓更多人可以看見台灣土地的真實面貌，才會去珍愛台灣。」

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  • 紀錄片導演齊柏林10日在花蓮執行《看見台灣Ⅱ》空拍作業時墜機身亡，國防部昨天上午出動軍機C-130載運齊柏林、機師張志光、攝影助理陳冠齊等3人遺體，回到台北松山機場。（記者羅沛德攝）

    紀錄片導演齊柏林10日在花蓮執行《看見台灣Ⅱ》空拍作業時墜機身亡，國防部昨天上午出動軍機C-130載運齊柏林、機師張志光、攝影助理陳冠齊等3人遺體，回到台北松山機場。（記者羅沛德攝）

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