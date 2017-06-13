亞泥案又成焦點 立委批展延過程粗暴 促修礦業法

2017-06-13

〔記者邱燕玲／台北報導〕齊柏林過世引發各界討論亞泥展延案。經濟委員會召委高志鵬表示，盼行政院的礦業法修正草案儘快送到立法院，他會爭取在第二或第三次臨時會，有機會就審查、三讀，以表達對齊柏林的敬意。

立委林淑芬受訪表示，她不反水泥，只希望亞泥接受環評；亞泥開採近四、五十年，從未接受環評，本次展延過程十分粗暴，可說是違法展延；她說，現行礦業法規定，妨害公共利益時不能核准展延，但亞泥從沒有公布是否影響居民、國土敏感區的資料，完全沒遵守規範。

礦務局稱亞泥未擴大開採作業面積，林淑芬在臉書回應說，採礦是「體積」而非「面積」。亞泥近廿年開採總量達一．二億公頃，相當於九萬五千個標準游泳池，整座山已從海拔七七六公尺挖到二九五尺，再多綠化與視覺景觀，都無法否認大量開採造成環境影響的事實。這難道不是齊柏林說的「亞泥挖更深」嗎？

至於亞泥是否有必要環評？行政院政務委員張景森解釋，可以根據「環境影響評估法」第二十八條規定，環評法實施前的開發案，主管機關若認為有必要，可要求業者辦理環境影響的調查與分析，並據此提出因應對策，經主管機關核准後，切實執行。

林淑芬受訪指張「答非所問」，她要求的是撤銷亞泥展延案，然後修礦業法，再讓亞泥適用新的礦業法辦理環評。

國民黨立委廖國棟、鄭天財昨也召開記者會，為齊柏林離世默哀。廖國棟也說，環保署長李應元曾說不可展延，經濟部卻快速通過展延，令人大失所望，不知政府標準在哪？鄭天財表示，政府竟避開環境影響評估法，無視法律存在及破壞大自然及原住民族傳統領域，希望政府重新思考所有跟環評有關案件。