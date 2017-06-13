| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

亞泥案又成焦點 立委批展延過程粗暴 促修礦業法

2017-06-13

〔記者邱燕玲／台北報導〕齊柏林過世引發各界討論亞泥展延案。經濟委員會召委高志鵬表示，盼行政院的礦業法修正草案儘快送到立法院，他會爭取在第二或第三次臨時會，有機會就審查、三讀，以表達對齊柏林的敬意。

立委林淑芬受訪表示，她不反水泥，只希望亞泥接受環評；亞泥開採近四、五十年，從未接受環評，本次展延過程十分粗暴，可說是違法展延；她說，現行礦業法規定，妨害公共利益時不能核准展延，但亞泥從沒有公布是否影響居民、國土敏感區的資料，完全沒遵守規範。

礦務局稱亞泥未擴大開採作業面積，林淑芬在臉書回應說，採礦是「體積」而非「面積」。亞泥近廿年開採總量達一．二億公頃，相當於九萬五千個標準游泳池，整座山已從海拔七七六公尺挖到二九五尺，再多綠化與視覺景觀，都無法否認大量開採造成環境影響的事實。這難道不是齊柏林說的「亞泥挖更深」嗎？

至於亞泥是否有必要環評？行政院政務委員張景森解釋，可以根據「環境影響評估法」第二十八條規定，環評法實施前的開發案，主管機關若認為有必要，可要求業者辦理環境影響的調查與分析，並據此提出因應對策，經主管機關核准後，切實執行。

林淑芬受訪指張「答非所問」，她要求的是撤銷亞泥展延案，然後修礦業法，再讓亞泥適用新的礦業法辦理環評。

國民黨立委廖國棟、鄭天財昨也召開記者會，為齊柏林離世默哀。廖國棟也說，環保署長李應元曾說不可展延，經濟部卻快速通過展延，令人大失所望，不知政府標準在哪？鄭天財表示，政府竟避開環境影響評估法，無視法律存在及破壞大自然及原住民族傳統領域，希望政府重新思考所有跟環評有關案件。

廣告
  • 《看見台灣》導演齊柏林在花蓮搭機勘景時，意外墜機罹難，失事直升機殘骸昨運抵松指部。（記者羅沛德攝）

    《看見台灣》導演齊柏林在花蓮搭機勘景時，意外墜機罹難，失事直升機殘骸昨運抵松指部。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 亞泥 展延 礦業法
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸樂豬排
台式熱炒✧塔香蛤蜊
涼一下✧豆腐芝麻冰
超簡單滷蛋法！
轉寄

標題：亞泥案又成焦點 立委批展延過程粗暴 促修礦業法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.