「指」點論文 肌萎生圓碩士夢

2017-06-12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕永不放棄！罹患肌肉萎縮症的成功大學中文碩士班學生郭祐銘，今年起病情惡化到必須靠著呼吸器躺在床上休養。為了幫祐銘一圓碩士夢，指導教授陳益源與口試委員昨天親自到病榻前為郭祐銘進行碩士論文口試。經一個半小時的嚴格口試，口試委員討論後宣布祐銘「以優等高分通過」！

郭祐銘病榻前口試 高分過關

今年廿六歲的郭祐銘，從小學三年級暑假過後就無法自行走路，必須靠著輪椅代步，經診斷才知是罕病肌萎症。由於肌肉萎縮，郭祐銘的力氣逐漸喪失，從國小到高中，郭媽媽曾秋雲天天到校協助祐銘如廁與用餐。

郭祐銘鹿港高中畢業後進入成大中文系就讀，成大為祐銘特別改造學生宿舍，讓郭媽媽可以一起南下陪讀。祐銘念完四年大學，又繼續念研究所，後來身體退化到無法拿筆，只能敲打鍵盤，但仍堅持到校上課。原訂今年碩三畢業，但因他已需要依靠呼吸器維生，連吃飯都只能吃流質食物，只好回到鹿港在家休養。

陳益源得知學生已臥床仍一心惦記著碩士學位，為了與時間賽跑，決定提早替他口試。陳益源與吳榮富、林耀潾等口試委員，昨到祐銘住家舉行碩士論文口試，祐銘的碩士論文題目為「郭祐銘研究創作集」，以自己的古詩詞創作為主題。

戴著呼吸器的祐銘躺在床上，用右手按著滑鼠，雙眼盯著牆上的電腦螢幕，用盡力氣向口試委員報告碩士論文。口試委員沒有因祐銘是肌萎症患者就放水，針對論文提問，還有缺失也一一點出。

陳益源表示，祐銘擔心教授到府口試對其他學生不公平，但他認為「祐銘就是最認真的學生」，就算是就醫看病也要趕來上課。不過，祐銘碩士班學分未達畢業門檻，成大校方正研究是否頒榮譽碩士或選擇其他方式。

「面對困難的時候，不要放棄，要認真地過每一天！」祐銘說，他感謝一路走來幫助他的師長與同學，尤其是父母。小至喝水抓癢到如廁洗澡，都要麻煩父母幫忙，也因生命中有這麼多的貴人，才能讓他圓了碩士夢。