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傳北市府點頭 吳音寧將掌北農總經理

2017-06-12

〔記者郭安家、林惠琴／台北報導〕台北農產運銷公司人事紛爭即將落幕？外傳北市府與農委會「和解」、北農公司預計廿日由農委會召開董事會，並選出內定董事長、台北市副市長陳景峻，內定總經理作家吳音寧。但吳音寧受訪表示，六月四日曾與台北市長柯文哲見面，但截至昨晚為止未接到北市府聯繫、答覆訊息，也沒人跟她連絡遴選作業。

20日定案？ 吳稱未接到市府訊息

北市府發言人劉奕霆表示，對於北農公司人事案，柯市長從未排除任何人選，而是強調程序正義。至於人事何時定案，依相關規定辦理。陳景峻則說，前天確實和中央高層溝通，農委會確定還是希望由吳音寧接任總經理，後續將啟動市長室遴選程序，中間應不會再有變數。農委會副主委陳吉仲表示，吳音寧是農委會推派的人選，只要北市府點頭，應該就是由她接手，但農委會仍不清楚北市府的決定。

吳嗆張永成︰不吃檳榔也能溝通

吳音寧表示，與柯文哲會面時，柯曾擔心她一個女生獨自進入北農公司，但她提出「北農行政團隊」的概念，並指北農公司應有公共利益，不該將北農公司單純當做是物流公司，「只用賣菜賺多少的概念去認定北農，是不對的」，有一樣理念的人可讓北農公司更好。

談到前雲林縣長張榮味妹婿、中華民國農會總幹事張永成給軟釘，指批發市場是複雜的地方，在乎自我利益、吃檳榔的也有，「一般女孩子來怎麼跟人家溝通」？吳音寧隔空嗆：「女人跟食物關係才大呢！」她完全無法認同，難道女人不能參加公共事務，在家就好了嗎？

對於人事定案的傳言，她推測依照「公司法」六月五日股東大會後十五天要召開董事會，所以出現廿日召開董事會的訊息，但也希望事情該定案了！

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  • 吳音寧（左）傳將接任北農總經理。圖為日前她陪同彰化縣長魏明谷視察淹大水的榮光村。（資料照，記者顏宏駿攝）

    吳音寧（左）傳將接任北農總經理。圖為日前她陪同彰化縣長魏明谷視察淹大水的榮光村。（資料照，記者顏宏駿攝）

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