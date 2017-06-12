家醫計畫病患爆量 憂做愈多虧愈多

2017-06-12

〔記者林惠琴／台北報導〕為推動分級醫療，衛福部推動「家庭醫師整合性照護計畫」，編列經費補助鼓勵各地診所招收病患成固定看診會員，加強患者在基層診所就醫而少跑大醫院。今年編列十五．八億元，預計累計收案三百四十萬人，結果五月底就已逾四百萬人，大幅超越過去六年成長幅度。但在總額制度下，醫界擔心做愈多、虧愈多，呼籲政府撥補足夠預算，以利執行。

前5月人次超越過去6年增幅

健保署自二○○三年試辦「家庭醫師整合性照護計畫」，像是慢性病等病人由最常就醫診所收案成為家醫忠誠會員，該診所須提供整合性照護，包含個案管理、廿四小時緊急諮詢專線、與合作醫院轉診機制等，以增加患者對基層診所的認同，減少小病跑大醫院的情形。

檢視近六年執行成效，每年編預算約十一、二億元，二○一一至二○一六年收案從約一百四十四．五萬人成長至約二百六十萬人。新政府積極推動分級醫療，今年預算擴增為十五．八億元，目標要成長至三百四十萬人。

受限總額制度 醫界籲補足預算

中華民國醫師公會全聯會基層執委會召委黃啟嘉表示，今年績效大幅成長，截至五月底，參與醫師數從去年三千七百多人成長至五千一百多人，診所數由約三千家增至約四千家，收案達到約四百一十三萬人，較去年大增一百五十三萬人。

黃啟嘉指出，該計畫醫師須花更多時間照顧、追蹤病人，但在總額制度下，較目標值超收人數，預算嚴重不足，預估醫療點值將低至○．四，等於醫師現已虧錢。他預定本月健保會上提案撥補費用，預估至少需增四億元支應。

健保會討論是否動用風險基金

健保署副署長蔡淑鈴回應，醫界擔心收案人數多，點值會受到影響是可理解的，但須待健保會討論是否可動用風險基金支用。

醫改會副執行長朱顯光分析，今年未經轉診就醫須增部分負擔、部分大醫院週末關診等多種因素，造成患者求診轉向基層，加上今年家醫計畫預算是史上最高，種種因素衝出高量能。建議健保署評估病人不跑大醫院急診、重複門診省下的金額，用來鼓勵該計畫，以免醫師付出無法獲得合理回饋，明年就不做，影響民眾權益。