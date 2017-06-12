消費6千優先入座 一蘭拉麵惹議

2017-06-12

日本連鎖的一蘭拉麵在台灣第一家店即將於15日開幕，其官網臉書宣布優先入座服務，消費者買6000元伴手禮就可安排2人優先入座，此舉卻引發爭議。台灣大學教授李茂生即PO文質疑，對一蘭的印象停留在1碗600日圓的印象，對其高消費門檻的設定不滿，他提問：「你難道不會想抵制嗎？」

一蘭拉麵昨晚發聲明指出，台灣與日本的消費文化存有差異，直接換算貨幣設立定價確實不妥，並因市場調查不足及服務內容說明不足致歉。不過，一蘭拉麵並未說明是否要取消優先入座服務或是降低金額取得優先入座服務。（記者吳柏軒）