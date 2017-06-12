環署力推衛生紙丟馬桶 40億改善舊公廁

2017-06-12

〔記者楊綿傑、陳炳宏／台北報導〕為推動環保新文化「衛生紙丟馬桶」，以符國際禮儀及趨勢，環保署預定七月起要求列管公廁須全面作出相關標示，並將進一步針對全台列管公廁進行汰舊換新改善計畫，達到「不濕、不臭、不髒」優質等級，預計每年改善一千座、七年內將改善公廁至少五千處，所需經費估約四十億元，將提報國發會及行政院，最快明年展開第一波汰換。

月底前須更新標示

環保署長宣示推動「衛生紙丟馬桶」政策，但陸續有縣市傳出廁所老舊而無法將衛生紙丟馬桶，甚至部分還宣導「衛生紙勿丟馬桶」。以台北市為例，一度傳出恐有逾五成廁所馬桶無法處理衛生紙，北市環保局雖澄清並表支持公廁新文化，但環保署長李應元呼籲，北市八月就要辦世大運，如果廁所髒，外賓印象分數可能打折，建議柯文哲市長應把整修公廁列為重點工作。

環保署環管處長袁紹英指出，全國列管公廁需在七月前完成「衛生紙丟馬桶」標示，若短期內無法配合改善，則須規劃改善措施；若廁所環境髒亂未改善，將依廢清法開罰一千二百到六千元。

環保署另也擬定列管公廁全面改善計畫。環保署目前列管全台公廁七萬八千多座，扣除學校所屬公廁，還有三萬多座，其中至少兩千座評比是落在需加強級、待改善級。袁紹英解釋，明年起就會搭配公共建設計畫，優先對這些進行改善，第一階段經費估需三億元。

下一階段中長程計畫，則規劃二○一九至二○二五年，目標全台至少四千座老舊公廁完成汰舊換新，所需總經費估約四十億元。計畫核定後，將由各縣市提改善計畫，以競爭性方式爭取預算，環保署會進行審查。

環團籲同時改善下水道

看守台灣協會秘書長謝和霖建議，有些廁所確因管線老舊而無法將衛生紙丟馬桶，在有限經費下，可做的先做，其他再逐步改善，更重要的是這是一種習慣的改變，需加強宣導逐步改變民眾行為。他也建議，環署應加強與各目的事業主管機關合作，若是涉及觀光景點的廁所，可與交通部一起做，或是縣市進行下水道計畫，廁所改善勢必牽涉管線工程，也可配合內政部一起做，可達到效果也可省經費。

環保媽媽環境保護基金會董事長周春娣則說，有些家庭廁所或公廁管線老舊，未必能馬上強推，但環保署至少應規定廁所垃圾桶一定要有蓋子，減少髒亂。