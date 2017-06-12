本週汽、柴油降0.5元

2017-06-12

〔記者林筑涵／台北報導〕國際油價受供應過剩疑慮影響而下跌，中油及台塑都宣佈，週一起汽柴油每公升調降○．五元。

中油表示，原油價位受奈及利亞原油產量恢復，以及美國原油與汽油庫存雙升等利空衝擊，再度引發油市供應過剩疑慮。因此，週一凌晨零時起，九二無鉛汽油每公升調整為廿三元、九五無鉛汽油每公升廿四．五元、九八無鉛汽油每公升廿六．五元、超級柴油每公升則為廿．六元。

台塑化與中油調幅相同，週一凌晨一時調整後九二無鉛汽油每公升廿三元、九五每公升廿四．四元、九八無鉛廿六．五元、超級柴油為廿．三元。