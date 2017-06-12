前水利署長陳伸賢支持前瞻治水 籲配套國土計畫

2017-06-12

〔記者黃佩君／台北報導〕梅雨釀災，也掀起前瞻治水保衛戰。前水利署長、新北市副市長陳伸賢表示，支持前瞻要做，但提醒須加上配套，不然效果只能維持數年，甚至有別的災害產生。

陳伸賢說，配套包括依國土計畫針對濫墾、超抽處禁止開發，並利用海綿城市概念吸收都市逕流，再加上大數據預警的科技防災方法。他也強調，說不淹水只是口號，就算前瞻也只能達到某個保護標準，超過依然會有災害，民眾有正確認知才能最小化水災傷害。

取締濫墾、集水區超限開發

豪雨掀起前瞻口水戰，前內政部長李鴻源與現任政委張景森對海綿城市、員山子分洪道等唇槍舌劍。眼見下一波豪雨特報即將來臨，有數十年治水經驗的陳伸賢說，治水不是只有水利工作，也要配套上位國土規劃，取締土地不當利用，如集水區超限開發、濫墾等。因為土水留不住就會沖刷下來，不但無法涵水，甚至造成對河川及水利設施的傷害。過去莫拉克風災就因尚無國土計畫，在應限制處一直開發，「合法變災害」，持續與自然抗衡，治水事倍功半。

陳伸賢說，國土計畫法歷經廿多年終於通過，近期「修正全國區域計畫」及地方規劃也逐漸出爐，未來部分濫墾濫伐土地就無需再整治，應以管制方式，由主管機關收回，或劃為復育區，不得再開發。

此外，必須在都市開發階段就納入對地表逕流的管制，再加上海綿城市、道路的概念，增加都市地表涵水能力。陳伸賢說，全球都市淹水都越來越嚴重，而在異常氣候下，全台平地都市都可能淹大水。

利用海綿城市概念吸收都市逕流

他也指出，傳統都市治水手段就是建設雨水下水道或抽水站，這也列入了前瞻的七百廿億區域排水規劃中。但在已有密集建物的情況下，下水道不可能一直擴大，抽水站也有極限。海綿城市、道路的概念就是加強都市地表吸收逕流能力，例如本次時雨量達一百毫米，海綿道路就能夠承受，且流進地下礫石層的水可儲存使用；不但減少都市淹水，更可增加既有下水道壽命。

另外，也須在都市開發時管制地表逕流量，在核發任何市地重劃、區段徵收、大型都更建照時，就須規定開發者要自行吸收增加的地表逕流。

透過大數據分析氣象 事前預警

他同時建議透過大數據分析氣象、過去淹水資料，事前預警。陳伸賢說，透過科技防災方式，可先分析恐受災地區，預警並封橋、封路，準備抽水機，做到事前加強保護、減少災害。

但陳伸賢也強調，無論任何治水手段或前瞻建設，都只能達到基本保護值，在異常氣候加劇的情況下，「保證不淹水是不可能的」。只能透過科技及配套規劃，加上民眾有防災的觀念，讓傷害減到最低。