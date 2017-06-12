今午後變天 週三起梅雨強襲全台

2017-06-12

〔記者楊媛婷／台北報導〕昨日全台六個測站出現破今年紀錄的高溫，但下午卻隨即變天，十四縣市發出豪雨、大雨特報，甚至有民眾因雨受困。氣象局指出，今天中午過後，陽光就暫時說掰掰，明天起西半部容易降雨，北部易有午後雷陣雨，週三起更有第二波持續性梅雨鋒面來臨，週日（十八日）前天氣都不穩定，鋒面影響甚至延長到下週三（廿一日），各地須防範瞬間強降雨與豪雨釀災。

二號颱今登陸廣東 中南部防雨

另一方面，今年第二號颱風「莫柏」（Merbok；馬來西亞命名，意思是「有斑點的鴿子」）於昨天下午二時在南海形成。氣象局表示，輕颱朝北北西移動，預計今天傍晚登陸中國廣東沿海，不會直接影響台灣，但外圍環流可能會對中南部帶來短暫雨勢，西南部、東南部、澎湖金門海域，今、明兩天海浪會明顯增大，行船須注意。

6測站創高溫 嘉義昨飆36.4度

昨天全台氣候炎熱，最高溫為下午二時五分在嘉義觀測站的卅六．四度，包含該站及台南、高雄、宜蘭、板橋、蘇澳，全台共六處觀測站昨天都寫下各站今年最高溫。但大雨下午就來報到。至昨晚九點，新北市三峽有木國小觀測站累積雨量近一百八十毫米。第十河川局位於三峽插角里的大豹觀測站下午曾測得破百毫米的時雨量，已經超過三小時一百毫米的「豪雨」等級。

溫度部分，氣象局表示，今天會延續昨天的悶熱，但隨著雨勢及莫柏颱風外圍環流影響，高溫會略微下降，來到卅一至卅四度，但東南部民眾要注意焚風。氣象局也補充，從明天起，隨著西南風帶來的水氣、與北邊的鋒面接近，西半部地區與東北部降雨機率提高，不排除全天降雨的可能。

梅雨鋒面恐影響5到8天

氣象局提醒，週三開始隨著今年第二波持續性梅雨鋒面來台，全台至少五到八天被鋒面籠罩，不穩定氣候至少持續至週日，下雨時間不僅長，更會有瞬間強降雨與豪雨，鄰近山區或住在低窪地區的民眾，請分別嚴防土石流與積水發生的可能性。經濟部表示，水利署已成立可能淹水區域應變小組進行監控。