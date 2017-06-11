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《健康聚寶盆》居家環境小改造 長者安老無障礙

2017-06-11

文／尹雅洺、黃蜜嘉

台灣老化速度位居世界前幾名，參照衛福部長照統計，長照服務需求對象到104年成長約44%（包含身心障礙者及老人），二手輔具租借與居家無障礙環境改造需求也逐年增加。

而2017年政府推動長照2.0計畫，其中一目標為「在地老化」及推廣「社區式照顧」，而居家無障礙改造使其居住環境達到安全標準，即有助促使長者於自家安老，進而達成「在地老化」、「社區式照顧」。

長照2.0目標在地老化

去年彰化縣某社區有3位民眾跌倒共4次，其中兩位骨折開刀；鄰近社區則有一位民眾跌倒後骨折，手術後只好住進安養中心。為營造友善高齡的安全居家環境，彰基院具中心團隊前往該社區，協助年邁民眾評估居家環境。

尤奶奶與兒子同住，生活起居皆由兒子照料，因臥房空間不足，所以兒子休息及睡覺皆只能屈就於一張躺椅，十分不便與不舒適。

尤奶奶家走廊寬度較一般住家窄、臥房輪椅迴旋空間不足、門檻過高不利輪椅移動、浴室和房間未加裝扶手、床緣沒有護欄、照明不足，以及雜物過多等問題，這對於患有椎間盤突出，現皆以輪椅作為行動輔具的尤奶奶而言，是危險及便利性不佳之住宅環境。

◎經團隊詳細評估後，管理師提供以下建議：

●首先︰針對浴室、房間無扶手、床緣無護欄的部分，建議加裝扶手及床邊護欄等安全設備，然而家具多呈現直角的缺點，則可購買防撞貼條及海綿加裝於邊角，以避免移動時，碰撞受傷。

●第二步︰請照顧者加裝感應式照明燈，其優點不僅可為家庭省下30%-90%的耗電，也兼具自動化居家生活，使照顧者不再手忙腳亂。

●第三步︰協助照護者清除走廊堆積雜物、降低門檻施作緩坡，並購買置物櫃等收納家具，以利輪椅移動及迴轉，並盡量將空間利用率最大化。

●第四步︰與長者溝通「斷、捨、離」之觀念。

因長輩多有惜物習慣，容易造成家中雜物過多髒亂的景況，建議與長輩溝通，應適時汰換不需要的物品，讓自己的生活環境更為舒適。

（作者分別為彰化基督教醫院輔具中心實習生、輔具個案管理師）

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  • ▲建議於照明不足處加裝感應式照明，對於不需要長期照明的地方，可達到照明又省電的目的。（照片提供／尹雅洺、黃蜜嘉）

    ▲建議於照明不足處加裝感應式照明，對於不需要長期照明的地方，可達到照明又省電的目的。（照片提供／尹雅洺、黃蜜嘉）

  • ▲建議減少走道、出入口之門檻高低差，增加輪椅行動安全。（照片提供／尹雅洺、黃蜜嘉）

    ▲建議減少走道、出入口之門檻高低差，增加輪椅行動安全。（照片提供／尹雅洺、黃蜜嘉）

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標題：《健康聚寶盆》居家環境小改造 長者安老無障礙


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