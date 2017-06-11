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越來越熱 進入食物中毒高峰期

2017-06-11

記者吳亮儀／台北報導

天氣越來越熱，食品藥物管理署發布警訊指出，已經到了食物中毒發生的高峰期，提醒民眾要注意食物的保存，像是生魚片別放在室溫下過久、貝類水產品最好煮熟後再食用。

防食品中毒有「五要」

食藥署食品組科長林蘭砡說，去年食物中毒通報案例就高達5260件，致病原依序為仙人掌桿菌、諾羅病毒和沙門氏菌。林蘭砡說，這些病菌或病毒只要在70℃就會死亡，因此將食物煮熟是避免食物中毒的最好方式。

食藥署建議，預防食品中毒有「五要」原則，讓大家吃得安心又健康，包括：

一、「要」洗手，調理食品前後需徹底洗淨雙手，有傷口要包紮。

二、「要」新鮮，食材要新鮮，用水要衛生。

三、「要」生熟食分開，處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。

四、「要」徹底加熱，食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。

五、「要」注意保存溫度，保存低於7℃，室溫不宜放置過久。

排名第一的仙人掌桿菌也是常見被稽查食品衛生時常見的菌類，主要藉由灰塵和昆蟲傳染，所以餐廳的衛生相當重要。林蘭砡指出，仙人掌桿菌在超過20℃的環境下會持續增生，甚至產生毒性，所以建議食物在烹調過後，在3到4個小時內要吃完，免得食物增生仙人掌桿菌，造成食物中毒。

林蘭砡也指出，沙門氏菌常出現在家畜、家禽甚至蛋殼上，提醒民眾調理食品前後都要洗手，烹調時要將生熟食刀具、砧板分開，避免交叉汙染。

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  • ▲魚及貝類等生鮮食物應煮熟後再吃；圖為情境照。

    ▲魚及貝類等生鮮食物應煮熟後再吃；圖為情境照。

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