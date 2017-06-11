| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭凌晨地震 芮氏規模4.3級 PR 北市有線電視 月底全面數位化
 首頁 > 生活

大福彩頭獎連79摃

2017-06-11

〔記者王孟倫／台北報導〕第106046期「大福彩」昨晚開獎，派彩結果，頭獎無人中獎、這已經是連續79期摃龜，該獎金3.86億餘元將累入下期；至於第106138期今彩539也於昨晚開出，頭獎一千萬元，共有3位幸運兒中獎。

廣告
  • 6/10台彩派彩號碼及獎額

    6/10台彩派彩號碼及獎額

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台彩 大福彩 幸運兒 樂透得主 頭獎摃龜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧番茄炊飯
酸甜果乾♡芒果乾
便當盒容器怎麼選？
北中南麵線大不同！
轉寄

標題：大福彩頭獎連79摃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月11日‧星期日‧丁酉年五月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.