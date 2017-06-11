〔記者王孟倫／台北報導〕第106046期「大福彩」昨晚開獎，派彩結果，頭獎無人中獎、這已經是連續79期摃龜，該獎金3.86億餘元將累入下期；至於第106138期今彩539也於昨晚開出，頭獎一千萬元，共有3位幸運兒中獎。
大福彩頭獎連79摃
2017-06-11
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