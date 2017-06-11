台大校長改選 教部參一腳引反彈

2017-06-11

〔記者林曉雲／台北報導〕破天荒！台灣大學展開第20屆新校長遴選作業，教育部首次指派政務次長擔任官派遴選委員，昨引發教授集體反彈，質疑握有高教經費及資源的「頂頭上司」教育部，直接介入遴選，是否意味要選出「聽話的」校長、實質接管，此舉嚴重侵害大學自主自治。

批教部：實質接管

前台大教授郭明良違反學術倫理案震驚社會，楊泮池因掛名論文共同作者被捲入，主動宣布不續任下一屆校長，楊泮池將在6月21日卸任。台大主秘林達德說明，6月24日將選出21名校長遴選委員會委員，其中3名是教育部官派代表，7月公開徵選候選人，預計明年1月產生新校長，2月1日新學期上任。

台大人事室說明，原本教育部指派的3位委員是：前教育部長鄭瑞城、教育部政次姚立德及高教司長李彥儀。昨則改口告知台大，已把李彥儀換成中研院生物研究所所長鄭淑珍。

有台大教授質疑，憲法和大學法均明文保障大學享有學術自由和自主自治權，台大遴選校長雖有官派代表，但教育部向來遴選德高望重的教育界人士，以避免握有高教經費的行政官員實質決定校長人選。近年來更因為尊重大學自主，教育部取消最後決定權，完全由大學決定自己的校長人選，教育部這次作法，顯然有不公正之虞。

姚立德受訪證實獲教育部長潘文忠指派，他自認當過大學校長，根據自己的經驗和專業，會站在台大學校的立場，遴選出台大的新校長，而非配合教育部的人。

高教司長李彥儀受訪時表示，台大校長遴選是由人事處主政，不是高教司，但她也反問，教育部本來依法就可以派三名遴選委員，名字是誰有什麼問題嗎？

台大校務會議學生代表、法律系大二學生蔣聖謙表示，教育部官派代表多達3席、占全數遴選委員的7分之1，學生代表卻只有1席，不符合大學自治精神。教育部如想操控選出聽話的台大校長，是讓自治回到官派，台大淪為教育部的人力派出單位而已，大開台灣高教倒車。