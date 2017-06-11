機率比中樂透低 連生2個早衰兒 「陪他們共老很甜蜜」

2017-06-11

老大小軒6歲即離世

〔記者洪定宏／高雄報導〕小軒與小齊兄弟差2歲，卻先後被確診罹患「早衰症」，他們的爸媽深受震撼，但相互扶持，認為是「上天的眷顧」，共度低潮。小軒已走完他6年的歲月，小齊接續哥哥的使命，從高雄市鳳山早療中心畢業，領到人生的第一張畢業證書。

小齊爸昨在「慢飛天使心旅程」聯合畢業典禮代表家長致詞，過程多次哽咽中斷，台下家長以掌聲鼓勵他並高喊：「加油！」小齊爸微笑回報，開玩笑說：「機率比中樂透還低，所以我就去買樂透碰碰運氣，結果都沒中。」

弟弟小齊早療畢業

小齊的爸媽分別從事金融業及電子業，民國98年生下小軒，歡喜迎接新生命，但小軒到2歲仍不會爬行、站立，送醫檢查後，竟是罹患俗稱「早衰症」的罕見疾病「柯凱因氏症」，小齊也受檢，同樣罹患此病症。

面對突如其來的青天霹靂，小齊父母沒有多餘時間難過，兩人積極配合醫院診療，小齊父更放棄百萬年薪，向公司申請「留職停薪」，與保母分工照顧小孩，等到照顧上手，2年後才復職。

爸媽轉念正常看待

夜深人靜之際，小齊媽總會暗自啜泣，深陷悲傷的泥沼，小齊爸在一旁靜靜陪伴，等她情緒穩定後勸說：「何必將他們當成生病的小孩？怎不試著轉念，正常看待他們？」夫妻彼此激勵，走出低潮。

協助照顧的社工員王政傑表示，早衰症患者的平均壽命僅12年，小軒到早療中心接受爬行、站立及吃飯訓練過程，經常痛到號啕大哭，導致原本就脆弱的皮膚微血管破裂，父母不捨小軒承受痛苦，有時會決定中斷。

不過，等到小齊進入早療中心時，父母已了解訓練的重要，放手給專業人員，小齊因而與王政傑建立濃厚情感，猶如自己的孩子，被暱稱為「假爸爸」。

目前小齊已能使用助行器走路，也會自己拿湯匙吃飯，小齊媽說：「看到孩子對自己撒嬌，感受甜蜜的親子互動，是最大的安慰！」

高市府副秘書長蔡柏英指出，高雄設有全國最多的14處早期療育社區據點，另有6處通報暨個案管理中心，協助慢飛天使穩健成長。