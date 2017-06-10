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低醣、優脂、高蛋白 癌友吃得好、活更久

2017-06-10

記者林彥彤／台北報導

我國罹癌新增人數年年增加，不過根據國外調查顯示，有高達8成癌友有營養失調問題，甚至有4成癌友死於營養不良而非癌症本身。醫師提醒，未及時補充營養會影響日後治療，建議癌友掌握「低醣、優脂、高蛋白」3大飲食原則。

台灣腸癌病友協會理事長、高雄長庚紀念醫院大腸直腸外科教授陳鴻華指出，由於癌細胞會產生誘導發炎的細胞激素，增加蛋白質及脂肪的解體，導致患者代謝異常、能量及營養素過度消耗等，產生「惡病質」現象，日後恐將無法繼續進行化療和其他治療。

陳鴻華表示，檢測「惡病質」4大指標包括：「一個月內體重減輕5%或突然減輕10%」、「BMI低於20」、「血液中的白蛋白濃度少於3」，以及「外觀明顯改變（如臉頰明顯凹陷、氣色不佳等）」。如前述4項皆發生時，則是「癌症惡病質」，如果只出現一、二項時，可提早加強補充營養，就可避免日後惡化。

陳鴻華說，補充營養最重要的是要補足足夠熱量。一般行動正常的人，每天每公斤約需30到35大卡；臥床病人每天每公斤約需20到25大卡，建議患者飲食可掌握低醣、優脂與高蛋白食物，諸如肉類、魚、豆類及蛋類等都是不錯的食物。

陳鴻華提醒，若患者還有食慾且可自行從口中進食，只要加強補充足夠營養即可。如果已經嚴重到無法進食時，就需請專業醫師評估，必要時需使用靜脈注射營養，或是以鼻胃管方式強迫補充營養。

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  • 醫師建議癌友掌握「低醣、優脂、高蛋白」3大飲食原則。（記者林彥彤攝）

    醫師建議癌友掌握「低醣、優脂、高蛋白」3大飲食原則。（記者林彥彤攝）

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