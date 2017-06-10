《謠言終結站》漂白水易致癌? 疾管署：無關聯，別擔心

2017-06-10

記者林惠琴／台北報導

洗衣服添加漂白水或選擇含有相關成分的洗衣粉、洗衣精，是許多婆婆媽媽對抗發黃衣領、白衫的利器，甚至漂白水經稀釋也可做為消毒環境的工具，但網路流傳「漂白水很毒，經常用來洗衣、消毒易致癌」，衛福部疾管署則澄清，目前並無研究顯示漂白水與癌症有關聯性，民眾不用擔心。

疾管署副署長莊人祥表示，漂白水的主要成分為次氯酸鈉，可能味道較嗆，外界對於吸入體內恐造成不良反應而產生疑慮，因此出現有致癌風險的說法；但事實上，目前並無研究顯示漂白水與癌症有關聯性，且適時使用還能達到消毒殺菌的效果。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海也指出，尚無漂白水與癌症相關的文獻，但使用時仍要注意，由於次氯酸鈉具刺激性，皮膚敏感者可能會發炎而出現接觸性皮膚炎，因此建議搓洗時，配戴手套、不要直接碰觸；此外，衣物一定要沖洗乾淨，否則像是幼童喜歡咬衣角，可能就會不小心將漂白水殘留物質吃下肚，且儘量將漂白水放在孩童拿不到的地方，以免誤食引發腸胃不適。

根據疾管署資料，利用稀釋的漂白水清潔環境，可以發揮消毒殺菌的效果，例如購買市售含氯漂白水後，稀釋100倍，擦拭居家環境，而廚具、餐具除了煮沸消毒外，也可以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒。

不過，莊人祥提醒，除了接觸皮膚容易有刺激性外，漂白水的氯氣揮發時，也容易造成鼻子、喉嚨、眼睛不適，因此現場要記得保持通風，且可以戴手套、穿著防水圍裙避免接觸到皮膚、身體，戴口罩避免不慎吸入，若擔心眼睛會被噴到，還可再戴護目鏡自保。