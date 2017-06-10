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再爆偽藥！瑪旺非法分裝抗凝血劑

2017-06-10

〔記者何玉華／新北報導〕「瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司」疑私製「血小板血漿收集容器套組產品（GPRP）」、擅自分裝抗凝血劑藥品「Anticoagulant Citrate Dextrose Solution-A」，讓患者暴露在感染的風險中。新北市衛生局已將全案移請調查局台北市調處偵辦。

恐讓患者暴露感染風險 全案移送北市調處偵辦

「GPRP」使用在「自體血小板免疫血清回輸療法（PRP）」，骨科診所及醫美診所都常見。前者用PRP來治療退化性關節炎，緩解疼痛；後者則宣稱其豐富的生長因子，可以讓皮膚再生，撫平皺紋。

新北市衛生局接獲檢舉，指瑪旺私下供應不明藥品，七日會同台北市調處查處，發現其「GPRP」與衛福部核准規格不符，現場封存三一二六盒；另查獲擅自分裝的抗凝血劑藥品「Anticoagulant Citrate Dextrose Solution-A」共卅六瓶，由衛生局攜回。

衛生局長林奇宏表示，「GPRP」必須在許可的工廠、相對無菌的環境下製作。「GPRP」的合格套組中，採血管與抗凝血劑是分開的，醫護人員抽血時，需另抽取抗凝血劑混合。但情資指瑪旺向下游廠商宣稱，採血管內已含抗凝血劑，方便醫護人員直接抽血放入。

林奇宏說，衛生局已將採血管送驗，了解是否已含抗凝血劑，釐清是否違反「藥事法」第八十四條：違法自製醫療器材，可處三年以下有期徒刑，併科一千萬元以下罰金。藥物管理科長劉君豪表示，現場查獲的套組，自今年一月起至六月六日，已售出一七九四盒。另，根據供貨藥廠資料，並沒有現場查獲的五西西包裝，瑪旺明顯擅自分裝，已涉違反「藥事法」第八十二條，屬於偽藥。

新北市衛生局已要求瑪旺立即停止使用並要求通路下架，醫療院所若執行PRP業務，應向民眾告知產品來源。不願具名的醫師表示，「GPRP」醫材套組每套約三千至五千元，坊間醫美一次療程要進行廿次，每次收費約八千至一萬元不等，費用昂貴。

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  • 瑪旺涉嫌未經核准擅自分裝抗凝血劑。（新北市衛生局提供）

    瑪旺涉嫌未經核准擅自分裝抗凝血劑。（新北市衛生局提供）

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