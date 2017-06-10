台鐵人力缺很大 請增逾3000員額

2017-06-10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵長期人力不足，維修值班人員從三人變為兩人，派不出瞭望員為維修人員查看周遭情況，已發生過多起事故，台北車站晚間也只剩兩人在賣票。眼見勞動基準法一例一休規定七月起要進入檢查期，台鐵七月將推出運務新班表，每月增加完整兩天休假，並向交通部提出超過三千人的請增員額方案。

台鐵階段性補人 承諾給員工0至24點的休假

台鐵局表示，人力補足後除一定會給員工零點至廿四點完整一天的休假，可能連日夜休班表都不會存在，滿足員工對生活品質的期許。

為補足人力，今年鐵路特考將於六月十七日至十九日登場，預計錄取正額一○五一人，台鐵局還在計算明年八月前可能出缺人數，六月廿三日前向考選部呈報確切的增額人數。

此外，台鐵今年三月向行政院報的請增員額二五三八人，但經過綜合評估中長期規劃、人事費用、遷廠計畫各方面對人力影響，加上配合一例一休須增加的人力，請增員額還會增加，預計超過三千人。

至於何時能補滿人力？台鐵局說核定後會與運工機電等各單位進行內部討論，由各單位依據業務量決定是要一次補足或是分梯補。

雖然人力不足，台鐵局長鹿潔身表示，若扣除背負的「歷史包袱」，去年台鐵是近年首度出現多達三．九三億元盈餘的一年。

台鐵局早年未實施退撫新制提撥基金前的人員退休後，退休金都要台鐵自己編列預算支付，為此每年都要跟銀行借錢，慢慢累積到現在負債上千億元，光是利息每年就超過十億元。鹿潔身表示，台鐵做為傳統與現代兼備的環島鐵路網，一定能經營得越來越好。尤其附屬事業近年來不斷成長，去年台鐵便當創造七．四億元營收，鐵路周邊商品營收也有三千三百萬元。鹿潔身表示，附屬事業在台鐵營收的佔比，已從一○三年的十四％到去年達十八％，期許未來五年內要成長至卅％。