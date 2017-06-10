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人氣爆米花 原料逾期半年

2017-06-10

〔記者吳亮儀／台北報導〕黑心業者連環爆！食品藥物管理署會同桃園市衛生局查獲「尚亨商行（啵啵球手工爆米花）」使用過期原料，效期超過半年，粗估已有五百多公斤流入市面。

食藥署和桃園市衛生局展開「網購人氣食品製造業者稽查專案」，在現場查獲業者使用過期的食品原料「裹糖分離液」，有效日期僅到去年的十一月四日，已經過期半年以上。

標榜嚴格的品質控管 如今卻出包

諷刺的是，「啵啵球手工爆米花」官方網站上的經營理念是「品牌創立初衷，來自希望給予四歲的小女兒，安心、安全的爆米花選擇」，還強調嚴格的品質控管，如今卻被爆出使用過期原料。

製造日期去年11/7到今年6/7 最好別吃

稽查人員發現，業者將「裹糖分離液」用在製作「原味啵啵球」及「巧克力啵啵球」等兩項產品，有效期限都是三個月。食藥署提醒，若購買到製造日期為去年十一月七日到今年六月七日的產品，最好別吃。

食藥署副主任魏任廷指出，現場封存原料共十九公斤，但粗估已經有五百多公斤、換算近兩千包使用過期原料製成的商品流入市面。

稽查人員在現場還發現「Hershey’s 巧克力醬」、調味粉等四項逾期食品原料貯放在調味品或研發用儲存區。魏任廷說，業者表示僅做測試用途，沒有在生產製造中使用，業者目前的產品也沒有使用這些原料。

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  • 使用過期原料做的爆米花。圖為桶裝。（食藥署提供）

    使用過期原料做的爆米花。圖為桶裝。（食藥署提供）

  • 食藥署查獲網購業者違規使用過期原料做爆米花。（食藥署提供）

    食藥署查獲網購業者違規使用過期原料做爆米花。（食藥署提供）

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