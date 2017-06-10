日本鐵道迷愛台 37年來逾300次

2017-06-10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕日本鐵道作家結解喜幸，卅七年來訪台超過三百次，平均每年來台旅遊八次、已花超過兩千萬日幣（折合台幣約五百四十多萬），昨獲台鐵表揚為台鐵之友。他說喜歡台灣人開朗活潑的個性，更愛台灣美食，台灣就像他第二個家。

台鐵昨舉辦鐵路節慶祝大會，表揚績優人員、資深人員、台鐵之友、優良志工，當中一位台鐵之友是結解喜幸，他從民國六十九年開始訪台超過三百次，他自稱是鐵道迷，去過瑞士、印度、韓國等地後，還是最喜歡台灣。

結解喜幸表示，沒來台灣之前，對台灣的印象只有香蕉而已；由於念書時有位同學是台灣彰化人，他訪友而首次到訪台灣，沒想到一來就愛上台灣。目前結解喜幸在日本發行的月刊鐵道時刻表情報雜誌中工作，都會在連載的台灣鐵道Topics單元介紹台灣活動。

他說，台灣與日本鐵路不論車輛與風情都滿相似的，最喜歡去的地方是高雄，因為港口有風，吹起來非常舒服，不像台北那麼悶熱。如果推薦朋友來台灣旅遊的話，一定會介紹去嘉義搭小火車上阿里山，再到台南吃小吃、去高雄走一走，最後搭乘很有古早風味的南迴線火車到東部。

無獨有偶，日本的樂天旅遊網日前舉辦票選外國美食十強，法國、夏威夷、越南及新加坡都入圍十強，台灣以一百六十六票獲冠軍，主因日本人喜愛皮薄餡厚又多汁的小籠包、滷肉飯及紅燒牛肉麵。