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迎戰數位浪潮 義美總座促設資訊長

2017-06-10

〔記者楊綿傑、李欣芳／台北報導〕因應數位化浪潮，力倡政府設立資訊總處、資訊長，「資訊立法策進聯盟」昨召開記者會，並展示國內百餘位教授的連署支持；發起人義美食品總經理高志明指出，全球進入新一波數位化的競爭，政府應該設置能統籌跨部會的資訊長，進行國家整體數位政策。

跨部會協調 具行政執行權

高志明表示，面對資訊建設，政府常說編有預算，但只用「預算」無法解決問題，「人」才能解決問題。在數位浪潮中輸贏關鍵是數位決策，希望行政院要面對這樣的倡議，他願意跟行政院溝通。

台北商業大學校長張瑞雄說，韓國已經設立資通訊及未來規劃部、新加坡也有資通訊發展管理局，中國有工業和信息化部門。政府應把握目前資通訊產業革命的契機，成立專責的部會和人員，統籌國家資通科技整體戰略。

實踐大學資管系副教授洪國興表示，資訊長及資訊總處的設置，並非要取代現行政務委員；政委有其跨部會溝通協調政策的功能，但沒有行政執行權。多了這個單位，不會增加員額多花錢，反而還會省錢。他解釋，可以把如科技會報、協調預算、行政院資訊處、國發會資訊管理處等整合在一起，直接負責整個政府的硬體採購，以量制價。軟體部分，可以開發一套通用公文系統，取代目前各自開發，其他包括會計、財產、法規系統都可以如此辦理，估計一年至少可以省下數十億元，且其層級能夠執行更有前瞻性的數位整體戰略。

人事行政總處回應表示，政府相關組改規劃尚未完成，會把民間的期待納入整體考量。

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  • 義美總經理高志明（左二）力倡政府設立資訊長。（記者楊綿傑攝）

    義美總經理高志明（左二）力倡政府設立資訊長。（記者楊綿傑攝）

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