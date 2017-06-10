癮君子注意！下週起菸最多漲30元

2017-06-10

〔記者王孟倫／台北報導〕菸稅從下週一（六月十二日）起調高。通路商透露，除了菸稅每包調漲廿元，營業稅與通路費用也同步增加，預計日系進口菸將漲卅元，至於本土菸長壽、尊爵約漲廿五元。由於末端零售店還會有舊菸存貨，預估到六月下旬後，消費者才會買到漲價菸品。

通路商指出，依現行法令規定，菸稅要納入營業稅稅基計算，若一包菸原為六十五元，而菸稅漲廿元，營業稅是以八十五元計算；所以不只菸稅，營業稅也跟著調漲增加，「這部分成本必須反映進去」。

尚有存貨 6月底影響消費者

其次為通路費用，這是上游菸商給通路商的銷售佣金、採售價的一定比例計算。當菸稅提高、菸價調漲後，銷售佣金的通路費用也跟著增加。

菸商主管指出，菸捐二○○九年從十元漲到廿元，漲了十元，但菸價漲十五元，原因就是把營業稅與通路費用加入。

通路商透露，國內市占率最高的日系菸品，菸稅調漲加計其他費用後，每包預計漲卅元，例如：七星（MEVIUS） 每包現為九十五元，調高卅元後，每包售價將直接「破百」、達一二五元。本土菸商—台灣菸酒公司屬於國營企業，漲幅會比較小、壓至廿五元，例如尊爵硬盒每包預計由原本的六十五元漲至九十元。

至於歐美系主力品牌像登喜路（Dunhill）或萬寶路（Marlboro）等，預計每包漲卅元，售價也是飆至一二五元。但也有消息傳出，考量市場競爭，部分品項可能只會漲廿五元。

通路商說，由於產品漲價必然衝擊銷售量，各菸商都不願先掀出「底牌」；至昨日截稿前，各通路商尚未收到上游菸商提供的調漲細目表。

癮君子李先生說，菸價貴參參，以後會少抽兩根。

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