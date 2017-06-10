嘲諷婚禮、文化對話 作文獲滿分

3入選範本各從小米祭、齋戒月及婚禮習俗切入
〔記者林曉雲、沈佩瑤、蘇孟娟、黃淑莉／綜合報導〕國中教育會考今年作文題目是「在這樣的傳統習俗裡，我看見…」，台師大心測中心副主任曾芬蘭昨表示，今年要拿六級分相對不容易，如含缺考生，僅約一％、二千五百多人拿到滿分，抱蛋人數高達七千四百多人、占比逾三％；有三位考生從「舅舅、舅媽結婚兩年就離婚」、小米祭、齋戒月題材切入，拿到六級分且被選為樣卷範本。
高雄師範大學教授謝奇懿說明三份優秀滿分卷，台中市東山高中國中部學生俞心喨敘寫舅舅和舅媽的傳統婚禮，詳細描述傳統婚禮的大紅喜字、蘋果、喜糖等，未料婚姻只維持兩年，評分老師肯定考生寫出「兩層的看見」，一是視覺的看見、一是心裡的看見，最後以反思作結：「我曾站在大街上，透過那些婚禮習俗，看見兩個人的愛情；同樣一條大街，霹哩啦啦駛過的迎娶隊伍，留下了長長一條嘲諷：再嚴謹的禮俗，兩個人不懂相處，終究走不到永遠。」
國二就寫小說 她未來想當業餘作家
俞心喨從小熱愛文字創作，國二以「凡容」筆名創作古裝穿越小說「傾城鬼醫」，在網路平台發表。成績能上台中女中的俞心喨說，她喜歡引用譬喻或用轉化手法書寫，可能因此受肯定，未來盼能成業餘作家。
雲林福智國中學生謝常慈敘寫原住民小米祭，謝奇懿表示，考生記述看到族人如何虔誠準備祭祀，又能深入反思感恩和傳承：「吟唱古調的歌聲並未停止，看著長輩們牽著孫兒的小手一起感謝，這之中，更是一份傳承，那歌聲，訴說著我們的感恩，而那小米，也訴說著它和祖靈的邂逅。」寫得很動人。謝常慈家住台東卑南，是魯凱族女兒，她說：「想透過文章讓大家更認識小米祭的意義。」
台北市中正國中考生戴珮程敘寫伊斯蘭教齋戒月的一天，謝奇懿表示，作文提及「中華民族常說：民以食為天」，塑造出兩種文化的對話，人面對食物的需求、如何抑制自己的需求，因為更深一層的看見，受到肯定。
戴珮程父親是印尼華僑，她兩地居住，小學才正式開始在台灣念書，一開始連注音都不會。戴珮程說，雖然家裡不是穆斯林，看到題目時認為可以從齋戒月切題。這次她拿五A++、作文六級分，盼能進入北一女。
抱蛋的七千多名考生，約一半是缺考或交空白卷，也有考生胡亂塗鴉。