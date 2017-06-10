會考數學非選1題 5萬生投降

2017-06-10

考國小程度加減運算 逾2成交白卷

〔記者林曉雲／台北報導〕一○六年國中教育會考成績單昨天寄出，全國廿四萬多名考生，逾三成、七萬多人的英語或數學程度未達基礎門檻，拿到待加強Ｃ的成績。最讓大學教授訝異的是，數學科非選第一題只要用國小程度的三位數加減運算即可作答，卻仍有逾二成、五萬多名考生交白卷。

數學科非選擇題考兩題共六分，台灣師範大學數學系教授謝豐瑞分析，第一題約有廿二％、第二題約有卅％的考生交白卷，以全國廿四萬多名考生估算，約有五萬多人及七萬多人放棄作答，但第一題非選題考的是國小三位數加減運算，「這麼簡單」仍有四分之一考生不會，需要數學老師共同努力改善。

「這麼簡單」四分之一考生不會 學者驚訝

非選第一題的題目是甲乙丙三人參選村長，共有四間投開票所，其中三間已開出票數，要學生寫出目前三位候選人的得票數，再根據第四投開票所尚未開出的二百五十票，判斷甲和乙是否有機會當選村長，但需完整寫出解題過程。

謝豐瑞表示，這題用到的數學知識，只有國小的三位數加減運算，但這麼簡單的題目，廿二％的學生交白卷，卅三％、近八萬名學生拿到零分或一分，許多學生還亂用全等符號、相似符號、等號；第二題則融合解析幾何和平面幾何，考生需要理解直線上的點和直線方程式的關係，證明三角形相似，是漂亮的題目。

去年數學非選題有二萬七千多人滿分、八萬四千多人零分，今年滿分人數翻倍成五萬九千多人、零分人數減半為四萬九千人。心測中心副主任曾芬蘭表示，今年空白率約減少五％，增加基本題鼓勵學生不要放棄數學，未來命題仍是「難易適中」。

題目有大量文字和圖表 閱讀理解力差影響作答

台北市北投國中數學老師林柏嘉說，非選第一題雖然只要簡單的加減計算，但因題目有大量的文字和圖表，如果考生閱讀理解力不佳，也會影響作答意願，看懂題目之後還要轉換成數學思考，有些交白卷的學生是根本上排斥數學。

待加強略降 仍有3成考生英數未達基礎門檻

相對於待加強人數眾多，金字塔頂端拿到五Ａ六級分的考生僅有一千四百零一人，教育部國教署署長邱乾國表示，待加強比去年略減，英數兩科可進行分組教學，讓不同程度的學生適當學習，另將積極推動課堂中的補救教學，提升後段學生的基本學力。