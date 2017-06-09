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世界海洋日 陳建仁宣示資源復育

2017-06-09

6月8日為世界海洋日，農委會與澎湖縣政府在烏崁保護區舉行海洋棲地復育水中造林活動，包括復育造礁珊瑚、放養硨磲貝與馬蹄鐘螺，並由副總統陳建仁領軍，宣示台灣為海洋國家的決心，全面復育海洋資源。

陳建仁昨將放流物種傳承給學生，並由潛水人員放在烏崁保護區內。陳建仁表示，台灣除了關心海洋未來面對的危機外，各部會也將全面動起來，包括海巡署驅離或取締外來越界漁船、環保署規劃執行防治海洋污染及減少垃圾、農委會要推動漁業管理劃設禁止捕撈海洋保護區等，產官學研各界一起努力，永續經營海洋資源。 （圖文︰記者劉禹慶）

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  • 放流物種由潛水人員放在烏崁保護區內。（記者劉禹慶攝）

    放流物種由潛水人員放在烏崁保護區內。（記者劉禹慶攝）

  • 副總統陳建仁及各界貴賓，將放流物種交棒傳承給學生。（記者劉禹慶攝）

    副總統陳建仁及各界貴賓，將放流物種交棒傳承給學生。（記者劉禹慶攝）

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