新北遊覽車工會 13日起無限期抗爭

2017-06-09

要求交部禁客運跨界包車

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉發起六月十三日上午「一人一車」開到交通部，「埋鍋造飯」無限期抗爭。他訴求客運不得跨界包車，官方長期怠惰導致遊覽車業無法營生而崩解，要求首長下台等。交通部長賀陳旦表示，是否有疏失需下台，會留給政府來衡量。

李式嘉七點訴求包含客運全面退出遊覽車業、不得跨界包車，牌照稅、燃料稅減免，市價回收老舊車輛，由業者主導公路法及運管條例修法、國家付費培訓大客車駕駛員，即刻執行總量管制、擁牌六個月未掛牌一律撤銷權利。

另提牌照稅、燃料稅減免

他更指出，交通部及公路總局長期怠惰和不當作為，部長和局長都應請辭下台。對於是否有其他駕駛會參與？李式嘉表示，相信全台都會響應，要封城癱瘓台北市，因為大家都活不下去，政府管理遊覽車就只會禁止跟處罰兩招，根本是官逼民反。

交通部說明，若是市區公車要進行包車業務，只能在核准的營運路線範圍內，不像遊覽車可以全國不限範圍行駛。牌照稅跟燃料費減免方面，公路客運與市區公司因屬於大眾運輸，可以減免，但遊覽車並非大眾運輸，不是光靠喊話就要政府給予減免。

交部︰包車僅限特定路線

交通部表示，九十七年認為遊覽車供需要滾動檢視，因此與業界有一個審議委員會，有人要籌組遊覽車公司，會經過審議委員會就各地供需情況去討論，並非想經營就可以經營，政府有適當管理，且從一○二年下半年至今，未再增加新的遊覽車公司。

現行台灣具備相關執照可開大客車的人數超過十一萬人，對於市場來說還算足夠。至於是否收購高齡車輛？賀陳旦說，不要認為舊車就一定不安全，交通部要做的是從品牌與營業調查，業者管理不善，就要讓民眾知道，真正做到安全管理，而不是只在車齡上單獨作文章。希望業者在經營品牌時，要想辦法買好車、汰舊換新。