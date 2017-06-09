松機遷移？ 交部明年初提出評估

2017-06-09

〔記者楊媛婷／台北報導〕台北松山機場是否遷移？何時遷移？一直是台北市政府與中央彼此拉鋸的議題，昨舉行的「二○一七桃園機場國際論壇」也排入議程討論。民航局長林國顯報告時一度口誤表示，廿年內松機無法遷移，後來澄清他原意是指已討論廿年，強調只要政策夠明確，民航局就配合執行。

民航局長誤稱20年不遷

民航局指出，交通部已指示桃機公司評估設施能量餘裕，民航局則負責評估北部機場定位，明年初應有初步成果。

北市指遷移才能解放天空

台北市副市長林欽榮認為，「機場不是菜市場」，亦即不需要出門轉個彎就抵達，尤其從民航局報告看到桃機與松機空域彼此干擾，松機去年客運量為六百一十四萬人次，運量已飽和，加上機捷通車並配合公路運輸，透過南北機場分工、高鐵分流承載等，「松機已到遷移的時刻，台北天空才能解放」。

林國顯舉倫敦擁有五座國內外航線機場為例，認為機場是城市的門戶，也是國際競爭力的指標。松機一九四五年設立時是位於市郊，隨著城市發展被包圍，松機小而美又成本低，隨著引擎技術提升，松機也投入廿億元修築鄰近住宅閉音窗戶，已有效降低噪音。

林國顯分析，現在仍有兩百七十八萬人次的離島與花東旅客選擇松機做為來到台灣本島的門戶，其中離島人數就占八十九％。松機若要遷移，離島航線是最難轉移的部分。他說，松機遷移議題已爭論廿年，當機場與城市一時無法切分，應思考如何共同發展。

學者︰桃機第三跑道啟用才能遷

曾任台北市副市長的政大地政系教授張金鶚說，松機的功能除國內外交通，還有國防部軍事需求等，松機搬遷得等二○二五年桃機第三跑道啟用，「至少十年內不可能搬遷」。松機遷移與再利用規劃目前仍未有專業評估報告，如北市府主張不遷是弊大於利、民航局主張原地利用等，幾乎都是出於本位主義，松機遷移應由專業主導。