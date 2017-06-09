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菸稅下週漲20元 民團批菸商要錢又要命

2017-06-09

〔記者林彥彤／台北報導〕菸酒稅法修正調漲菸稅，六月十二日起每包菸將調漲廿元，不過董氏基金會昨天表示，接獲民眾檢舉「菸商不僅在菸稅漲價前違法加強促銷，還趁機調漲菸價十元」，痛批「菸商要錢又要命」。國健署回應，四月底有接到檢舉，地方衛生單位尚在查證中，如違法屬實，依據「菸害防制法」最高將處菸商二千五百萬元罰鍰。

民眾檢舉違法促銷

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，菸商趕在菸稅漲價前向傳統通路商（例如：雜貨店、檳榔攤等）和消費者違法促銷，打出進貨三條（共卅包）就送價值四百九十元工業用電扇、消費者收集菸盒中錫箔紙每張可抵二元等。

因六月十二日起，政府將調漲菸稅廿元，菸商也趁機將每包菸品漲價十元；如以歷年平均漲價幅度廿元和一年在台販售量七．六億包菸品計算，菸商一年直接從台灣人身上賺取一百五十億元，但更糟的是傷害國人的健康。

台灣醫界菸害防制聯盟理事、台北榮總家庭醫學部醫師賴志冠表示，根據國健署最新研究顯示，吸菸和PM2.5確定是造成國人死亡的第二和第四危險因子，其中對成長中青少年健康傷害更是嚴重，恐增加日後罹患慢性病風險。

林清麗說，台灣青少年有高達六成向傳統通路購買，已發公文向國健署檢舉，希望政府依法嚴加取締並開罰。

國健署菸害防制組組長羅素回應，如確定通路商違法屬實，將依法開罰十萬到五十萬元；但若是菸商違法，也將處製造輸入業者五百萬到二千五百萬罰鍰，二者皆可按次連續處罰。

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  • 民團痛批，菸商要錢又要命。（記者林彥彤攝）

    民團痛批，菸商要錢又要命。（記者林彥彤攝）

  • 民眾檢舉，菸商違法促銷。（記者林彥彤攝）

    民眾檢舉，菸商違法促銷。（記者林彥彤攝）

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